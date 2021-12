Intento de oposición con sabor a poder

El autor es psicólogo. Reside en Santiago Rodríguez

POR CARLOS A. LÓPEZ MARTE

No es sostenible hacer oposición en base a aspiraciones prematuras. El mundo está inmerso en una de las mayores crisis sanitarias registradas en las últimas décadas (COVID 19) y la República Dominicana, donde uno de su mayor activo económico es el turismo, se ve afectada de una manera sin igual.

En los últimos días he estado escuchando noticieros en diferentes plataformas, digitales y tradicionales. Es realmente critica la forma, fuera de lugar, de cómo los opositores atacan la gestión de gobierno. Esos que conocen muy bien el Estado y aún peor no mostraron el interés de solucionar los males más básicos que afectan esta nación. No es sostenible la manera de hacer oposición cuando apenas se cumple un año y medio de gestión y los opositores desafían con descaro las leyes del país con candidaturas prematuras.

El sabor a poder aún está en sus labios, no muestran un plan como opositor para solucionar las precariedades que enfrentamos en la actualidad, aprovechan el escenario para desacreditar las intenciones de un Presidente que está comprometido con el desarrollo sostenible.

De, decir que en 16 años lo hicieron bien y por eso necesitan volver deja mucho que desear. Les recuerdo, amigos de la oposición, que el pueblo decidió que ustedes estuvieran fuera no por capricho, sino por hechos reales, donde la ambición se apoderó un grupo y el orgullo del solo yo puedo, arropó al otro.

La oposición no se une para apoyar a enfrentar los males que afectan el país, con propuestas concretas para aportar al desarrollo, pero, sin embargo, intentan tapar los años de corrupción demostrados en algunos casos y otros por demostrar.

Dice un adagio popular que “la costumbre es más fuerte que el amor”. En cuanto a los opositores, entiendo que le hacen honor a esto y se acostumbraron. Es más importante para ellos estar en el poder y servirse del Estado que demostrar que tienen capacidad de servicio desinteresado. ¿O es que el amor por la República Dominicana no es suficiente como para enfocarlos en el desarrollo colectivo y no en el individual? Les hago la pregunta, aunque tristemente sé la respuesta.

Qué difícil es ver cómo la intención de un sector es destruir para poder subir, porque la aspiración es llegar para ayudar, no es aportar desde donde me encuentro y que ese trabajo me catapulte. El sabor a poder permite que cierren los ojos y gasten parte de las riquezas que acumulan para lograr su único objetivo; llegar para simular que les apoyó y entre comillas bien grandes “ganamos todos”.

Intentan pasar peajes para ir al interior del país, pero las sombras son tan grandes que las gentes les corren. Las típicas dádivas salen a relucir en los encuentros navideños y más que llevar propuesta dejan compromisos que debieron cumplir.

Ahora bien, tengo la esperanza de que en algún momento se haga oposición con propuestas sostenibles, críticas constructivas, pero sobre todo que se hagan las cosas sin el interés particular. Mientras tanto seguiremos aportando para que aquellos que intentan hacer oposición con sabor a poder sigan fuera.

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.