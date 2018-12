Insuperable recibe reconocimiento por “Los Mejores del 2018”

NUEVA YORK.- La cantante de música urbana La Insuperable, cierra un año exitoso con broche de oro. Y es que en medio de la gira por Estados Unidos que realiza actualmente, fue reconocida por el presidente de los premios latinos de New York, el señor Félix Jerez.

Este evento reconoce cada año al artista que se haya destacado más en New York y sin lugar a dudas la intérprete de “Salao” ha tenido un gran año en esta ciudad.

Y no tan solo en New York, la popular cantante también ha tenido exitosas presentaciones en Philadelphia, Washington, Miami, Atlanta, Boston, Providence, Houston, entre otras ciudades en donde abarrotó cada uno de sus conciertos.

“Agradezco primero a Dios por todas las bendiciones que he recibido. Me siento muy afortunada por el apoyo y por este reconocimiento que me hacen en esta ciudad de New York en donde me han respaldado tanto”, expresó la artista.

Dentro de los conciertos más destacados en donde se presentó “La mami del swagger” se encuentra Soulfrito Urban Latin Music Fest el pasado 8 de junio y “La Mega Mezcla” de Alex Sensation, en Prudential Center de Newark, Nueva Jersey el pasado 20 de abril.