Inseguridad obliga cancelar programa de cruceros en Haití

Puerto Príncipe, 16 mar.- El equipo de seguridad global de la compañía Royal Caribbean International consideró oportuno cancelar actividades de los cruceros en Haití, donde hoy las pandillas protagonizan hechos violentos.

«Royal Caribbean International canceló todos los cruceros a Labadee, una playa privada del norte de Haití, hasta nuevo aviso», subraya un comunicado de la naviera.

Los clientes que habían reservado cruceros con escalas programadas en Labadee la semana próxima, ahora podrán pasar a la opción de bajar en otro puerto o pasar más días en el mar.

A principios de esta semana, Royal Caribbean International canceló las excursiones en tierra, pero había mantenido las visitas a Labadee. Esto incluía excursiones en moto acuática, kayak y pesca, recordó el diario Le Nouvelliste.

El crucero Symphony of the Seas sustituyó la recreación en Labadee del 17 de marzo por un día en el mar y Adventure of the Seas cambió hoy el viaje a la mencionada playa privada por una visita a Turcas y Caicos.

of-am