Inicia el recorrido de la antorcha de Juegos Deportivos Escolares

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)iniciaron el recorrido de la antorcha de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, que se celebrarán del 22 de septiembre al 2 de octubre, con subsedes en La Vega, Salcedo y Nagua.

El acto se llevó a cabo en la explanada frontal del MINERD yestuvo encabezado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella.

Participaron centenares de estudiantes de todo el país. Entre ellos se encontraban los jóvenes que portarán la antorcha durante su trayecto por las 18 regionales. La primera parada fue en el Liceo Escuela Nuestra Señora del Carmen.

Durante el evento, el ministro De Camps destacó el valor del deporte escolar como herramienta de formación integral, al tiempo que subrayó que el encendido de la antorcha representa no sólo el inicio de los Juegos, sino también la luz del conocimiento, la superación personal y el trabajo en equipo.

“Hoy, al encender esta antorcha, no sólo damos inicio al recorrido de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales, sino que también avivamos el espíritu que une a toda nuestra nación: el amor por el conocimiento, la pasión por el deporte y el compromiso con el futuro de nuestra juventud”, expresó el ministro.

De Camps subrayó que la antorcha que se encendió hoy representa la luz que guía a los estudiantes del sistema público preuniversitario hacia la superación y les recuerda que la verdadera victoria no es solo ganar, sino también el esfuerzo constante, la disciplina y el valor de perseguir los sueños con determinación.

“El deporte es también una escuela: nos enseña a levantarnos tras cada caída, a trabajar en equipo y a comprender que cada meta alcanzada es fruto del sacrificio y la constancia”, enfatizó el titular del MINERD.

Alberto Rodríguez Mella, director del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), institución que organiza el certamen, aseguró que estos juegos se realizan gracias a la visión del presidente Luis Abinader, que ha invertido en infraestructuras deportivas como el Estadio Olímpico de San Francisco de Macorís, el Polivalente y el Pabellón de Balonmanos de Salcedo, así como el Estadio de Softball de La Vega.

“Esta inversión no sólo garantiza unos juegos exitosos, sino que deja un legado duradero para el desarrollo del deporte escolar y comunitario de esas provincias. Estos juegos escolares no son simplemente una competencia, son un espacio de formación en valores, disciplina, respeto y trabajo en equipo”, destacó Rodríguez Mella.

Rodríguez Mella enfatizó que la antorcha representa la luz del conocimiento y el espíritu humano, marcando el inicio oficial de la undécima edición del certamen escolar, que tendrá como sede principal la provincia Duarte.

“No sólo encendemos fuego; es el espíritu de la juventud dominicana que arde con fuerza en cada cancha, en cada escuela, en cada pista, en cada tablero y en cada tatami”, concluyó.

Los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025 se celebrarán del 19 de septiembre al 2 de octubre, con la participación de más de 4,600 atletas-estudiantes distribuidos en 22 disciplinas deportivas, luego de un proceso eliminatorio en el que compitieron más de 6,000 niños y jóvenes desde abril.

Las competencias se desarrollarán en las sedes de San Francisco de Macorís, Nagua, La Vega y Salcedo, en categorías que abarcan edades de 12 a 15 años, dependiendo de la disciplina. Entre los deportes a disputarse se encuentran atletismo, baloncesto, voleibol, fútbol, ajedrez, tenis de mesa, bádminton y gimnasia, entre otros.

El acto contó además con la presencia del presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista; el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz; el presidente de Centro Caribe Sport, Luisín Mejía Oviedo; la gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez de la Mota; y el comisionado nacional de Béisbol, Junior Noboa.

Asimismo, asistieron el viceministro de Educación, Julio Cordero; el ministro de la Juventud, Carlos Valdez Matos; la senadora de la provincia Hermanas Mirabal, María Ortiz Diloné; la gobernadora de la provincia Duarte, entre otras autoridades civiles y deportivas de las provincias sedes de los Juegos.

