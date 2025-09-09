Ingresan al pelotero W. Franco por problemas de salud mental
Santo Domingo, 9 sep.- El campocorto dominicano de Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas Wander Franco, de 24 años, se encuentra ingresado en un centro de salud en Santo Domingo tras un evento relacionado con su salud mental, informó este martes la Policía Nacional.
En un comunicado, la Policía Nacional explicó que en horas de la madrugada de este martes, miembros de la institución prestaron asistencia en el municipio de Baní a los familiares del pelotero «quienes solicitaron apoyo en un momento delicado relacionado con la salud mental del joven atleta».
«Gracias a la rápida intervención conjunta, el pelotero pudo recibir atención profesional oportuna y fue trasladado a un centro de salud privado en Santo Domingo, donde recibe los cuidados correspondientes», añadió la institución sin ofrecer más detalles sobre la situación de Franco.
DICE LE SUSTRAJERON UN MILLÓN
El pasado fin de semana, el pelotero denunció en las redes sociales que le sustrajeron un millón de pesos de la habitación de un complejo turístico en el que estaba hospedado en Puerto Plata, aunque su abogado, Teodosio Jáquez, afirmó poco después de que todo se trató de una confusión y que el dinero estaba en el dormitorio.
A finales de junio pasado, el campocorto fue condenado a dos años de pena suspendida por cargos de abuso sexual y psicológico al mantener relaciones sentimentales con una menor de edad.
En tanto, la madre de la menor con la que Franco sostuvo relaciones resultó condenada a 10 años de prisión por explotación sexual y lavado de activos.
VÍCTIMA DE EXTORSIÓN Y CHANTAJE
El Tribunal Colegiado de la provincia de Puerto Plata dictaminó que el pelotero fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor con la que sostuvo un noviazgo «consentido».
La decisión supone que el jugador pueda dar comienzo al proceso para reintegrarse a Tampa Bay, equipo para el que firmó en noviembre de 2021 un contrato de 11 temporadas por 182 millones de dólares, que incluye una opción para el equipo en la temporada de 2033.
En esa oportunidad recibió un bono de 5 millones de dólares por la firma del contrato.
Las madres de esas menores saben que cogen guata como Cajon que no cierra y luego quieren joder donde ven posibilidad de dinero el gobierno nunca debió que le hagan tanto daña a este joven, las mujeres dominicanas no tienen ningun sentimiento a la hora de buscarse su dinero son degeneradas y mal agradecidas ****s de varios te cansa de ayudarla y desde que se ven un chin limpia joden quien la ayudo no silben
metiendo pipa.. sigan criando **** diciendole que el dinero los va a sacar de la miseria y que la felicidad es el dinero. claro ejemplo de donde es que quieren llevar al mundo estos capitalistas y negocientes del deporte. ya tiene decenas de granjas criando carne y solo salen dos o tres y el resto termina como este animal.
Franco no es el primero ni el ultimo,nuestro pais es una fabrica de ese deporte en ascenso,pero tiene grandes problemas en la educacion. espor esa razon que Franco cayo y jamas se levantara,solo Dios puede que haga un perdon milagroso en el,lo veo muy feo para la final de sdu vida deportiva..MUCHACHOS EDUQUENSE PARA EVITAR COSAS COMO ESTA.
Pero ha pasado en usa también
creo que la condena fue demasiado….el castigo fue mas que la transgresion. Castigo mas no destruccion de la persona. Nosotros como Dominicanos tenemos que cuidar y proteger nuestros talentos….se le dio demasiado duro a este joven!
Si ciertamente tiene problemas de salud mental y no se esté haciendo, pues es muy lamentable.
Destrucion de un ser humano,, se llevo del vajo Mundo,, callo un talento en los mas bajo señores,, que triste realidad..
Vaya historia la a de este muchacho, que Dios lo sane pronto, que es lo que está pasando con este problema de salud mental en todas las edades?
que dios ni que dios. es solo la mala crianza
Por estar de Ñ.eMa alegre y enfermo sexual buscando muchachitas
Por estar de **** alegre buscando muchachitas
Droga
Era evidente que este joven necesitaba ayuda medica profesional, su actuación no es la de una persona estable, ojala y el se quiera dejar ayudar.
Pero con las cajetas que ha recibido de la sociedad y la justicia, por alguien que, quizas, tenia mas millas que su madre, no es de esperar otra cosa. Y ese vaiven judicial, con la menoria de esa joven, solo ocurre por su fama y dinero porque, estadisticamente, se ha determinado la caterva de menores, pariendo en hospitales dominicanos, cada dia y nadie, por esa situacion, se alarma.-
Nosotros como adultos debemos tener el control de nuestros actos, pero evidentemente hay que hacer algo con las menores que hacen lo que les da la gana y ellas no tienen ninguna consecuencia. Para nadie es un secreto que «esa menor» tiene mas millas que un avion que vaya de aquí a Japon y ella anda como si nada ha pasado buscando a quien mas enganchar.
Solo has dicho partes de los que hoy ocurre con las menores de edad. Hay más por donde abundar. Hay una principal. La adquisición de cosas materiales, poniendo su cuerpo a quienes ofrezcan más, mayormente, con adultos. Y cuidado, si éstos, tienen acceso a ser viajante.-
De acuerdo con tu comentario, pero él pelotero tenia que ver de quien se estaba relacionado o con quien. Y muchas veces sucede que alguien por tener dinero cree estar por encima de todo…