INFORME TURISTICO: Hoteleros reclaman ordenar transporte turistas

Playa de Punta Cana

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) solicitó al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTRANT) intervenir de inmediato, poner orden y hacer cumplir las reglas y acuerdos establecidos para organizar el transporte de turistas en el distrito municipal Verón-Punta Cana.

A este reclamo también se sumaron la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este (ASOLESTE) y el Clúster Turístico de La Altagracia.

Las entidades turísticas señalan que el INTRANT debe actuar y asegurar que se respeten las regulaciones establecidas para evitar la intervención de operadores no autorizados a ofrecer servicio de taxis en esa comunidad, cuya presencia puede crear situaciones no deseadas.

Advierten que la presencia de servicios de taxis no autorizados podría crear conflictos y complicaciones innecesarias que afecten la proyección positiva que necesita el sector turismo en el distrito municipal y afectar la imagen del país en un momento en que lo que se necesita es mostrar la mejor cara al mundo.

VUELVE EASTERN AIRLINES

La refundada compañía aérea estadounidense Eastern Airlines -«una nueva empresa con el mismo nombre»- ha estado desarrollando vuelos charter de repatriación entre Miami y Asunción o Monte video, entre otros destinos, durante la pandemia.

La refundada Eastern Airlines espera obtener los permisos de la autoridad aeronáutica de Paraguay (DINAC) para operar rutas regulares entre Miami y Asunción una vez por semana y dos veces por semana en diciembre. PROPONEN SEGURO MEDICO EN ARGENTINA La diputada nacional por la provincia de Mendoza Jimena Latorre presentó un proyecto para que tanto los turistas que llegan a la Argentina como aquellos argentinos que salen al exterior deban contratar sí o sí un seguro médico. En diálogo con HOSTELTUR, la legisladora explicó que el objetivo es que la medida trascienda al COVID-19 y le evite al Estado responder con sus recursos ante eventuales situaciones. El 21 de octubre pasado, la diputada nacional argentina por la provincia de Mendoza Jimena Latorre presentó en la Cámara de Diputados su proyecto de ley de “Régimen jurídico de la actividad de seguro de asistencia al viajero”, que nace a la luz de la crisis y la “nueva normalidad”, pero busca trascenderlas. La legisladora, que forma parte de la bancada de Juntos por el Cambio (oposición), aseguró: “La coyuntura puso en evidencia las falencias, y la idea es que la recuperación se haga de manera segura y sustentable” josepimentelmunoz@hotmail.com

JPM