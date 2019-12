Informe de PISA genera debate sobre calidad educación en Rep. Dominicana

SANTO DOMINGO (Prensa Latina).- Los resultados de los exámenes realizados por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), dados a conocer recientemente, pusieron sobre el tapete la calidad de la educación en República Dominicana.

Las mencionadas pruebas evaluaron los conocimientos y habilidades en matemáticas, ciencias y comprensión de los estudiantes de este país, entre otros, y producto de ellas, fue ubicado en los últimos lugares.

En los datos de 2018 los dominicanos alcanzaron 325 puntos en Matemática, una reducción de tres con relación al informe de 2015 (328); en lectura 342, una caída de 16 con respecto a 2015 (358) y en ciencias fue donde mejor estuvieron al avanzar en cuatro unidades pues obtuvieron 336 puntos en 2018, y en 2015 llegó a 332.

Con esos resultados, esta nación quedó en los últimos lugares del programa, a decir, en el puesto 76 en lectura y el 78 en matemáticas y ciencia.

Según el informe, la mayoría de los países, particularmente en el mundo desarrollado, han visto pocas mejoras en su desempeño durante la última década, a pesar de que el gasto en educación aumentó en 15 por ciento durante el mismo período, aspecto cuestionado en este territorio dada la cantidad de recursos otorgados a esa rama.

Una vez conocido el informe, múltiples opiniones y análisis se han efectuado, donde todas dejan claro que para tener una educación de calidad no basta con construir escuelas, áreas educativas y otros objetos de obra, hace falta algo más.

El ministro de Educación, Antonio Peña, fue uno de los primeros en referirse a la situación y fue enfático al decir: ‘los resultados mostrados por PISA reafirman que los avances en materia educativa se logran a mediano y largo plazo’.

Explicó que, ‘dada la edad de los alumnos evaluados, estos no tuvieron la oportunidad de ser impactados en su primer ciclo de estudios por los intensos programas de desarrollo escolar puestos en marcha con la Revolución Educativa a través de los distintos viceministerios y direcciones las cuales trabajan en la mejora de los aprendizajes’.

Sin embargo, Peña reconoció que los resultados obtenidos son insatisfactorios, no sólo para el gobierno central, sino también para toda la sociedad dominicana, ‘lo cual nos compromete a seguir dedicando esfuerzos, estrategias y planes que nos conduzcan a los avances esperados por todos y a un mejor desempeño de nuestros muchachos en esas pruebas internacionales’.

Asimismo, expuso que, dado que sólo 13 de más de 70 países mostraron mejoras en algunas de las áreas de evaluación con respecto al mismo proceso en 2015, esto demuestra la realidad de lo difícil que resulta subir el puntaje de las pruebas PISA.

Y manifestó que desde 2013, el gobierno central lleva a cabo una inversión sin precedentes en todo el sistema escolar, al destinar el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual permitió un incremento en la cobertura con un concepto inclusivo, ‘pero los resultados en materia de calidad educativa se toman más tiempo’.

Por otra parte, el presidente de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Samuel Conde, sostuvo que ‘como era de esperarse, los resultados distan de los estándares de calidad esperados por todos’ después de los ‘enormes esfuerzos desarrollados desde 2013 por financiar más y mejor a la educación’.

En torno a los resultados, dijo que son preocupantes y resaltó como en lectura el 80 por ciento de los estudiantes de 15 años que asisten a centros públicos o privados no logra superar el nivel dos, umbral mínimo de competencia esperado para la lectura, solo son capaces de entender el significado literal de una oración o un pasaje corto de un texto.

‘Los estudiantes son capaces de hacer conexiones simples con partes complementarias de la historia o información previa, pero no más allá’, lamentó.

Respecto a las matemáticas, manifestó que los dominicanos siguen sin comprender ese mundo, cerca del 90 por ciento no alcanza el umbral mínimo de competencias del nivel dos y casi el 78 se ubica por debajo del nivel uno.

Esto quiere decir que no pueden resolver los problemas aunque les den toda la información relevante y las preguntas sean claras y formuladas de forma sencilla. No obstante, Educa plantea no se pueden cruzar de brazos y tienen previsto un plan de acción dirigido a la mejora de los aprendizajes donde pondrán mayor énfasis en el reforzamiento de la política docente como base fundamental del sistema.

El plan incluye la ampliación del programa de formación de directores de excelencia, el inicio de los diálogos de desempeño a nivel regional y distrital, así como la distribución efectiva de los recursos didácticos que apoyen el desarrollo curricular.

Los resultados que muestran las pruebas PISA presentados en París, Francia, describen un panorama frustratorio respecto a la ‘Revolución Educativa’ y sus graves déficits en términos de la calidad de la educación.

Varios de los especialistas que han expresado opiniones señalan como algo negativo en el caso dominicano, la concentración en el Plan Nacional de Construcción de Escuelas y no en la naturaleza del proceso educativo. El proceso educativo no se refiere al espacio físico, sino al conjunto de fines y medios aplicados para la transformación del alumno en un actor social, en capacidad de responder con eficacia y eficiencia a las demandas de la sociedad luego de ser sometido al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Sin dudas la infraestructura resulta muy importante pero más aún lo es el maestro y su buena formación y capacitación, así como el currículo que alude a los contenidos educativos.

Para la República Dominicana será vital diseñar y aplicar un Plan Nacional para la Calidad de la Educación, el cual tome en cuenta todos los componentes que la determinan, y para los cuales se deberá definir objetivos y metas sobre la base de los indicadores cualitativos y cuantitativos.

El programa de evaluación internacional PISA, aplicado por primera vez en 2000 con la colaboración de 28 países miembros de la OCDE, volverá a efectuar sus mediciones, y en el ánimo de los dominicanos está superar los resultados pero antes, además de construir escuelas, tendrán que perfeccionar el sistema de enseñanza-aprendizaje en el país.