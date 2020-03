Confirman el coronavirus a dos hijos de funcionarios de Rep. Dominicana

A la izquierda, el hijo de Víctor Gómez Casanova. A la derecha el nijo de Miguel Vargas (en el círculo) que resultó infectado.

SANTO DOMINGO.- Dio positivo en la prueba de coronavirus uno de los hijos del ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Miguel Vargas.

La información fue suministrada en twiter por el propio Vargas, quien señaló que el dato en este sentido lo arrojaron pruebas que acaban de ser hechas a los miembros de su familia.

“Hoy anunciamos al país que nuestro hijo Alberto había dado negativo a la prueba del #COVID19. Esta noche queremos informarles que acabamos de recibir los resultados del laboratorio de nuestros otros dos hijos, Alan dio negativo y Miguel Paul que desafortunadamente dio positivo”.

Vargas no especificó cuáles son las condiciones físicas de su hijo ni el lugar donde éste se encuentra.

Por otra parte, Víctor Gómez, hijo del director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, está internado luego de que también diera positivo al coronavirus.

En Instagram el joven, de 22 años, dijo que está bien y resaltó que él no divulga información falsa sobre su caso. “Estoy muy bien, no divulgo información que sean falsa. Yo no tengo claro todavía como tuve la infección pero lo importante es que estamos vivos y cada día más fuerte con sus mensajes y buenos deseos”, expresó.

sp-am