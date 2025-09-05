Informan sobre las ocupaciones más demandadas zonas francas

Los participantes en el evento

SANTO DOMINGO. – Los técnicos en preparación y elaboración de productos del tabaco encabezan en la República Dominicana la lista de los puestos de trabajo más demandados en las zonas francas en el periodo 2024-2028.

Así lo informó el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) al presentar las diez ocupaciones del sector con mayor oportunidad de empleo en el citado tiempo.

Durante la realización del taller sectorial de «Identificación de Necesidades de Capacitación del Sector Zonas Francas», INFOTEP precisó que le siguen los operadores de máquinas de coser y bordar.

También los supervisores de industrias manufactureras, ensambladores, operadores de máquinas para la elaboración de alimentos y productos afines, empacadores manuales y ejecutores de máquinas para la fabricación de artículos de plástico.

Asimismo, ensambladores de equipos eléctricos y electrónicos, mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales, y peones de la industria manufacturera no clasificados previamente.

Estos datos están contenidos en el Observatorio de la Formación Técnico Profesional (FTP) de Dominicana.

CAPACITACIÓN DE PERSONAL ZONAS FRANCAS

Rayza Pichardo, directora de Competitividad Empresarial del INFOTEP, sostuvo que con este taller y el Observatorio FTP procuran la obtención de información valiosa en beneficio del sector zona franca.

“Somos los coordinadores, los actores, los interlocutores de todas esas necesidades que surgen en las empresas y tenemos la responsabilidad de traducirlo en programas de capacitación”, expresó.

Mientras, Ondina Marte, directora de Planificación y Desarrollo del INFOTEP, destacó la utilidad de estos elementos para trabajar en el plan operativo y presupuesto 2026 del programa INFOTEP-ADOZONA.

ANTECEDENTES

Desde 1992, el acuerdo INFOTEP-ADOZONA destina el 35% de los aportes de las compañías a la formación técnica y especialización de su personal, en busca de la elevación cualitativa del talento humano.

