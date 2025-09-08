Inflación interanual dominicana se ubicó en agosto en el 3.71 %

Con este resultado, destacó el banco emisor, la inflación ha permanecido en el rango meta del programa monetario de 4.0 % ± 1.0 % durante los últimos 28 meses y se encuentra entre las más bajas de las economías no dolarizadas de América Latina.

Asimismo, el órgano monetario destacó en su reporte que la inflación subyacente interanual se ubicó en 4.32 % en agosto, permaneciendo dentro del objetivo de 4.0 % ± 1.0 %.

Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía.