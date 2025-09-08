Inflación interanual dominicana se ubicó en agosto en el 3.71 %
Santo Domingo, 8 sep (EFE).- La inflación interanual se situó en agosto pasado en República Dominicana en el 3.71 por ciento, después de que registrarse ese mes una variación del índice de precios al consumidor (IPC) del 0.71 por ciento, informó este lunes el Banco Central (BCRD).
Con este resultado, destacó el banco emisor, la inflación ha permanecido en el rango meta del programa monetario de 4.0 % ± 1.0 % durante los últimos 28 meses y se encuentra entre las más bajas de las economías no dolarizadas de América Latina.
Asimismo, el órgano monetario destacó en su reporte que la inflación subyacente interanual se ubicó en 4.32 % en agosto, permaneciendo dentro del objetivo de 4.0 % ± 1.0 %.
Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía.