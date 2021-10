Inflación, delincuencia y Covid-19

El autor es ingeniero agrónomo. Reside en Santo Domingo

El escenario que actualmente se proyecta en la República Dominicana no es nada bonito. Lo decimos sin ánimo de ser mal agüero ni mucho menos pesimista, más bien con la intención de que se tomen las medidas de lugar para prevenirlo o revertirlo, porque hay cosas que ya están ocurriendo.

La carestía de los alimentos, y prácticamente casi todo lo que se vende en los diferentes tipos de tiendas es una realidad, se dice que la electricidad va a subir, pero en realidad ya está subiendo para los que la pagamos, y como si fuera poco también el covid19 está subiendo en el país.

El monto de la deuda sube de manera galopante, al mismo tiempo que sube la delincuencia en nuestras calles, a pesar de que se les subió el sueldo a los policías, también suben los asesinatos no intencionales de civiles por parte de la policía, sin que haya razones para ello.

Es cierto que la economía está creciendo bastante y ojalá que siga creciendo mucho más para que el gobierno no tenga que hacer un ajuste fiscal, sino que pueda resolver lo del déficit con impuestos generados por el crecimiento de la economía y no con el aumento de la presión fiscal.

Por ahí viene la aprobación del código penal sin las tres causales, y eso va a provocar mucho malestar en la población femenina.

Lo más preocupante es que el covid19 está aumentando cada día y a medida que se acerque el fin de año la situación se volverá más peligrosa por la natural tendencia a aglomerarse en las navidades y año nuevo.

Por lo visto el gobierno no quiere apretar a quienes no se quieren vacunar posiblemente para no calentarse con ellos, pero si no lo hace entonces lo que viene sería más doloroso.

Ya los hospitales empiezan a manifestar un aumento en el flujo de pacientes de covid19 y este sería el llamado brote de los no vacunados que son muchísimos, y que podrían traer como consecuencia que retornemos a las medidas restrictivas.

No luce tan viable que se pueda evitar este nuevo rebrote, aunque se avance con la vacunación, porque esto requiere de tiempo para la vacuna dar protección, o sea que el próximo brote va a servir para que los que no se quieren vacunar lo tengan que hacer cuando vean a sus congéneres ingresar a las salas de USI.

Mientras tanto, empecemos a desearnos una feliz navidad con rebrote de covid19 y luchemos para no ser parte de los que de seguro se contagiarán.

JPM

