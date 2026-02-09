INEFI y Federación imparten Taller de Ajedrez en S. Domingo

Christopher Guzmán

SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Educación Física INEFI y la Federación Dominicana de Ajedrez FDA impartieron un taller en el Colegio San Martin de Porres de Santo Domingo Este.

Fue conducido por el Maestro FIDE Christopher Guzmán, Braulio Ramírez del INEFI y Jordin Cespedes.

Busca fortalecer las destrezas en la enseñanza del ajedrez y desarrollar la agilidad mental en los estudiantes y docentes de Educación Física.

El profesor Jordin Cespedes destacó la importancia que tiene el ajedrez educativo para el desarrollo intelectual y académico del alumno.

Aseguró que “el ajedrez puede convertirse en un instrumento pedagógico no convencional que apoyaría decididamente la labor docente, enriqueciendo al niño con nuevos mecanismos de pensamiento que serán la base para arribar a la etapa operatoria formal, ya que esta práctica contribuye al desarrollo de facultades intelectuales de aquel que lo practica porque agiliza y fortalece la memoria, favorece el incremento de la atención y la concentración”.

De su lado, el director del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, dijo que se preparan a los docentes de la Educación Física y monitores de deporte para el proceso de capacitación, garantizando la optimización de las prácticas docentes, la gestión y la enseñanza del ajedrez, de modo que estas habilidades se transmitan a los estudiantes en conjunto con los conceptos básicos y las principales aperturas y defensas que sirvan de base para la preparación con mira a los juegos nacionales.

Entre otros aspectos, los participantes practicaron el jaque, el jaque mate, la coronación del campeón el enroque, peón, paso, colocación de las piezas y valor absoluto. Así como, táctica básica, clavada, ataque directo, doble ataque al descubierto, desviación, sacrificio, juego de partida con anotación, entre otros.

