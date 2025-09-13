INEFI reconoce al ajedrecista Ángel Lara tras ganar en Brasil

SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella, reconoció este viernes al novel y destacado ajedrecista, Ángel Sebastián Lara Santos, quien resultó bicampeón del Campeonato Panamericano de Ajedrez Escolar celebrado recientemente en Brasil, con la participación de atletas de Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Estados Unidos.

La entrega del reconocimiento fue efectuada en el marco de una visita realizada a la sede del INEFI por varios estudiantes del Colegio San Pio X, la cual estuvo encabezada por Lara Santos, en compañía de los profesores Braulio Ramírez y Danold Valdez, los niños Arthur Moronta, Endry Félix Núñez, Obed Manuel Alcántara Amparo y Emil Rijo.

“Por su talento y dedicación, entregamos esta placa a Ángel Lara Santos por ser un ejemplo de disciplina, inteligencia y pasión por el deporte ciencia”, enfatizó Rodríguez Mella.

En ese tenor, invitó a los demás estudiantes a continuar estudiando y practicando deporte, alejándose de los malos vicios y el delito.

Resaltó los resultados logrados por Lara Santos a nivel nacional e internacional, destacando que es un producto de los X Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023, organizado por el INEFI, en los que inició su camino competitivo internacional.

“A partir de los Juegos de Barahona la institución ha acompañado a Ángel en su desarrollo y participación en diversos eventos, esperamos que ustedes también se empleen a fondo en sus estudios y el deporte que practican”, resaltó Rodríguez Mella.

Con relación al Colegio San Pio X, el director del INEFI informó que próximamente hará entrega de utilería y darán mantenimiento a las instalaciones deportivas de ese centro educativo.

