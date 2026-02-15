Indotel rinde homenaje a Radhamés Aracena en Día Radio

SANTO DOMINGO. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) rindió homenaje póstumo a Radhamés Aracena, fundador de Radio Guarachita, en el que reconoció su invaluable aporte al desarrollo de ese medio y la cultura popular en el país.

La deferencia a Aracena ocurre en el contexto del Día Internacional de la Radio y de los 100 años de la radiodifusión dominicana.

Indotel resaltó su papel como pionero de la radio nacional y promotor de la música popular dominicana, en especial en la emisora que dio voz a artistas y sectores excluidos de los grandes circuitos mediáticos.

ACTO DE GRATITUD Y JUSTICIA HISTÓRICA

El presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, manifestó que este es un acto de gratitud y justicia histórica hacia un pionero cuyo legado mantiene su influencia en la identidad cultural y en el desarrollo del medio en la República Dominicana

“La celebración de los 100 años de la radio dominicana constituye un motivo de profundo orgullo institucional (…), resaltó.

El directivo entregó una placa conmemorativa a Lucianne Aracena, hija de Radhamés Aracena, en honor al legado de su padre y su invaluable contribución a la historia de la radiodifusión nacional.

AGRADECIMIENTO FAMILIAR

Lucianne Aracena, agradeció en nombre de la familia la distinción otorgada, y destacó que la vida de su padre estuvo marcada por la convicción de que la radio es un medio para difundir conocimientos, educar y dar participación a todos los sectores de la sociedad.

Asimismo, la presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (Adora) Rosa Olga Medrano, indicó que el homenaje al destacado profesional es un acto de justicia histórica para uno de los grandes visionarios de la radiodifusión nacional.

En la ceremonia tuvo lugar el panel “100 años de la radio en la República Dominicana: legado, evolución y futuro”.

