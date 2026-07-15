INDEX: Más de tres millones de dominicanos viven fuera de RD

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SANTO DOMINGO.- La diáspora dominicana sobrepasó los tres millones de personas, de acuerdo con la quinta versión del Registro Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior, que reúne estadísticas de 129 países y territorios.

El estudio, presentado este miércoles, calcula en 3.030.647 la cantidad de dominicanos que viven fuera del país. Fue elaborado por el equipo de investigación del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) con datos demográficos oficiales recabados en esas naciones.

28% DE LOS HABITANTES RD

Esa población representa alrededor del 28 % del total de habitantes de la República Dominicana.

Comparado con el primer informe de 2021, que abarcó 119 países y territorios, el nuevo registro muestra un aumento de 499.029 personas.

Celinés Toribio, viceministra y directora ejecutiva del Index, resaltó que esta edición incluye por primera vez cifras de naciones de Asia, África y Oceanía, lo que amplía el alcance del levantamiento.

UNA CIFRA ESTIMADA

Toribio aclaró que los más de tres millones no son un número definitivo, sino un estimado basado en los dominicanos registrados oficialmente en los padrones de los países donde viven.

Subrayó que el crecimiento no implica una ola migratoria reciente, sino una mayor cobertura del estudio y la adición de nuevas estadísticas.

«El alza de 0 a 25 años se debe sobre todo a jóvenes de origen dominicano nacidos fuera del país. No creo que se trate de que estén saliendo más o menos personas, sino de que la población dominicana en el exterior sigue aumentando», indicó.