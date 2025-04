Incumbentes DIGESETT y NYC DOT ampliarán cooperación en movilidad segura

NUEVA YORK.- El incumbente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) de la República Dominicana, Pascual Cruz Méndez, y el comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), Ydanis Rodríguez, intercambiaron experiencias y acordaron ampliar la cooperación en materia de movilidad segura y sostenible.

“Fortalecer la colaboración con la DIGESETT nos permite compartir buenas prácticas y avanzar juntos hacia ciudades más seguras, eficientes y accesibles para todos”, dijo Rodríguez.

Los altos funcionarios inauguraron sus actividades el pasado viernes en la conferencia internacional sobre equidad en el transporte (Equity in Motion Summit 2025), celebrada en la City University of New York (CUNY).

Junto a más de 400 líderes y especialistas de Estados Unidos y de varios países, analizaron estrategias para conectar comunidades de todos los niveles de ingresos mediante sistemas de transporte inclusivos y resilientes.

BICICLETADA

Tras el foro, ambos dirigentes recorrieron en bicicleta la Avenida Broadway desde Times Square (calle 42) hasta Union Square (calle 14), y luego en el alto Manhattan, sumándose a miles de neoyorquinos que celebraron el Car Free Earth Day.

Esta iniciativa, impulsada originalmente por el entonces concejal Rodríguez, se ha convertido -bajo la administración del Alcalde Eric Adams- en un pilar para reimaginar el uso del espacio público.

VISITA AL CENTRO DE COMANDO NYC DOT

En el cierre de la agenda, la delegación dominicana conoció el Centro de Comando y Operaciones del NYC DOT, donde se exponen tecnologías de gestión del tráfico, asistencia vial en tiempo real y protocolos de coordinación interagencial para emergencias de seguridad y medioambientales.

“La experiencia de Nueva York reafirma nuestro compromiso de modernizar la gestión del tránsito en la República Dominicana, poniendo la seguridad y la equidad en el centro de nuestras políticas”, dijo el general Cruz Méndez.