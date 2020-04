Incoherencias entre funcionarios RD mientras se expande el coronavirus

Rafael Sánchez Cárdenas y Gustavo Montalvo, ministros de Salud Pública y de la Presidencia.

SANTO DOMINGO.- Este miércoles salieron a relucir incoherencias entre los funcionarios de la República Dominicana que llevan la voz cantante en la jornada para impedir la creciente expansión de la COVID-19 en este país.

En su rueda de prensa matutina el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, abogó por un endurecimiento de las medidas oficiales de control de la pandemia, de forma tal que se prohíba “durante por lo menos una semana entera” la circulación de personas a nivel nacional, sobre todo en las provincias que tienen la mayoría de casos registrados.

Pero el ministro de la Presidencia y presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control de Coronavirus (COVID-19), Gustavo Montalvo, apenas horas después y sin mencionarlo dejó a Sánchez Cárdenas muy mal parado al señalar categóricamente que el Gobierno no ha contemplado una ampliación del toque de queda. Comenzó una alocución al país, desde el Palacio Nacional, señalando: “Ante todo quiero dejar claro que hasta este momento y a la luz de los datos con los que contamos, el gobierno no ha contemplado ni contempla la ampliación del toque de queda. Repito, no se ha planteado en ningún momento desde la Comisión de Alto Nivel o desde el Gobierno la posibilidad de ampliar el horario de cierre, ni ninguna otra variación”.

La opinión del Ministro de Salud

En la rueda de prensa periodistas preguntaron al Ministro de Salud cuál es la situación del coronavirus en los barrios de las principales ciudades, y si él coincide con el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany, respecto a que el “pico” de la pandemia podría registrarse en la última semana de abril o la primera de mayo.

Respondió: “Mi opinión técnica es que eso va a depender del nivel de distanciamiento social; con lo que yo veo en la calle diariamente es imposible hacer una previsión de este tipo. Si no hay, digamos, un endurecimiento de las medidas de aislamiento como han hecho una mayoría de países, seguir fluctuando los casos y mantenerse todavía una curva ascendente como estamos mirando actualmente”.

“Por eso estoy sugiriendo como remate a esta situación, la toma de decisiones de distanciamiento social más agresivas sobre todo en aquellas provincias que tienen una incidencia mayor en la epidemia. Sin eso, la predicción se vuelve agua”.

Siguen en aumento los contagios y muertes

En República Dominicana han sido registrados 189 muertos y 3 mil 614 personas con la COVID-19. De estas últimas están 2 mil 657 en aislamiento domiciliario y 208 recuperados y dados de alta médica.

Conversan sobre apertura de actividades

En medio de esta indefinición, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, se reunió la tarde de este miércoles con líderes del sector empresarial del país “para tratar la apertura de las actividades económicas post coronavirus”.