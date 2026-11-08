Incautan sustancias en casa imputado en plan de atentado

Agentes policiales custodian a Delvinson de la Cruz Sosa, investigado por una presunta trama contra el presidente Luis Abinader, frente a varios periodistas

SANTO DOMINGO.- El hallazgo de varias sustancias químicas en la vivienda de uno de los imputados ha incorporado nuevos elementos a la investigación sobre un supuesto plan para atentar contra el presidente de la República, Luis Abinader.

El procedimiento fue realizado en la residencia de Delvinson de la Cruz Sosa, señalado por el Ministerio Público como uno de los presuntos involucrados en la trama. Durante el allanamiento, las autoridades ocuparon diversos productos cuya composición y posible utilización serán determinadas mediante análisis forenses.

De acuerdo con informaciones publicadas por medios periodísticos, sustentadas en el acta de allanamiento y documentos de la investigación, los investigadores sospechan que algunos de los materiales podrían haber sido destinados a la elaboración de artefactos explosivos o incendiarios de fabricación casera.

SUSTANCIAS OCUPADAS SERÁN SOMETIDAS A ANÁLISIS

Entre los objetos incautados figura una funda plástica negra que contenía un polvo blanco, identificado preliminarmente como nitrato de potasio, con un peso aproximado de 6.4 libras, equivalente a unos 2.9 kilogramos.

Asimismo, fue ocupado un recipiente gris con un líquido que se presume podría ser peróxido, además de un galón transparente que contenía una sustancia incolora, identificada de manera preliminar como ácido muriático.

El inventario también incluye una lata de pintura acrílica roja, un envase de cemento disolvente de color rosado y un recipiente plástico pequeño con un líquido rosado, presuntamente removedor de esmalte.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido la concentración exacta de las sustancias ni confirmado el uso que se les habría dado dentro de la presunta estructura investigada.