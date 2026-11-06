MP vincula 10 personas con el supuesto plan contra Abinader

El supuesto plan para matar a Abinader sería ejecutado este viernes.

SANTO DOMINGO.– Al menos diez personas estarían vinculadas a una supuesta estructura que habría planificado un atentado terrorista contra el presidente Luis Abinader, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en un expediente de 57 páginas.

El documento describe las presuntas funciones de los investigados en la coordinación de acciones dirigidas a ejecutar el ataque, que supuestamente estaba previsto para este viernes 6 de noviembre, durante los actos conmemorativos del Día de la Constitución en el Congreso Nacional.

IDENTIFICAN A DIEZ INVESTIGADOS

El expediente señala a Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, como uno de los principales implicados y presunto coordinador de parte de las actividades. También menciona a Leomar Antonio Brens Moya, Michael García, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, Sobeida María Baldera Peña, Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres, Ramón Antonio Olaverría Rosario e Isaac Rafael Encarnación.

Según las indagatorias, los investigados habrían intercambiado informaciones sobre la preparación de artefactos explosivos, la obtención de datos relacionados con los desplazamientos del mandatario y la planificación de una eventual ruta de escape después de las detonaciones.

FUNCIONES DENTRO DE LA SUPUESTA ESTRUCTURA

El Ministerio Público atribuye a los señalados responsabilidades como organizar reuniones, distribuir tareas, reclutar personas y promover actividades de protesta.

A Leomar Antonio Brens Moya se le relaciona con comentarios sobre la planificación de un posible ataque sorpresa, mientras que Sucette Franshelle Miqui Salcedo, residente en Estados Unidos, habría tenido a su cargo reclutar personas en ese país y promover su participación en movilizaciones.

Asimismo, Isaac Rafael Encarnación, conocido como «La Fórmula», y Ramón Antonio Olaverría Rosario, alias «El Teca», figuran entre quienes presuntamente participaban en la coordinación de reuniones y asignación de tareas.

DOS PERSONAS DETENIDAS

El expediente también menciona a Sobeida María Baldera Peña como supuesta administradora de un grupo de WhatsApp utilizado para convocar protestas.

Hasta el momento, Delvinson de la Cruz Sosa permanece detenido y enfrenta una solicitud de medida de coerción, mientras que Leomar Antonio Brens Moya se entregó voluntariamente la noche del jueves.

Las acusaciones forman parte de una investigación del Ministerio Público y deberán ser conocidas por los tribunales.

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