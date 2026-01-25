Inauguran en San Cristóbal el techado escuela de voleibol

La inauguración de la obra.

SAN CRISTÓBAL.- Luego de 10 años el sueño ha sido realidad con la inauguración de la Escuela de Voleibol Carlos Ruiz (EVOCARR).

La instalación, una de las más modernas del país, aperturada con misa concelebrada a cargo de monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo de la diócesis de Bani- San Cristóbal-Ocoa.

El obispo Burgos en la misa resaltó la visión de David Dionisio Ramírez y Carlos Ruiz al tratarse construir la obra para bien de esta actividad deportiva.

«La casa de todos» como fue definida por Carlos Ruiz, presidente de la escuela que lleva su nombre, ha sido realidad por el apoyo de la David Dionisio Ramírez y varios de sus hermanos.

También de otras personas que donaron hasta un block.

Cientos 52 millones fue el coste de la obra, de los cuales 31 fueron aportados por el presidente Luis Abinader.

Decenas de niñas de la EVOCARR acompañadas de padres y tutores acompañaron a sus profesores en la inauguración.

El corte de la cinta estuvo a cargo del Inmortal del Deporte dominicano, Fernando Teruel, viceministro de Deportes acompañado de Caridad Ramirez y Maritza Altagracia Encarnacion, madres Carlos Ruiz David Dionisio Ramírez.

También en corte estuvo el exsenador Tommy Galán y la exgobernadora y exdiputada Miriam de la Rosa.

En la histórica actividad participaron los hermanos Emmanuel (Junior) y Víctor Dionisio Ramírez.

También Héctor Pérez, ex presidente de la Unión Deportiva de San Cristóbal (UDESANCRIS), el comunitario y deportista Oliver Santos, Sonel Guillén y los hermanos Dilcy y William William Sánchez Sánchez, entre otros.

