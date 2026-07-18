Inauguran el mayor templo cristiano del país y el Caribe

El templo, inaugurado este 18 de julio del 2026, tiene espacio para más de 7,000 personas.

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SANTO DOMINGO.– El Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb inauguró el templo cristiano con mayor capacidad de la República Dominicana y el Caribe, con espacio para más de 7,000 personas.

La ceremonia contó con la presencia del presidente Luis Abinader, la primera dama Raquel Arbaje y el apóstol Guillermo Maldonado, fundador del Ministerio Internacional El Rey Jesús, de Miami.

También asistieron más de 200 líderes religiosos, autoridades y representantes de distintos sectores.

Los pastores Miguel y Montserrat Bo gaert, fundadores del ministerio, dedicaron el nuevo templo como una casa de adoración, oración y servicio, reafirmando su compromiso con la formación espiritual, el fortalecimiento de las familias y el desarrollo de líderes con valores cristianos.

El complejo está ubicado en Colinas del Arroyo II, Santo Domingo Norte, próximo a la avenida Jacobo Majluta.

Fue construido sobre un terreno de 45,000 metros cuadrados y cuenta con un auditorio de 16,000 metros cuadrados, convirtiéndose en la infraestructura religiosa de mayor capacidad de la región.

El proyecto comenzó con el primer picazo el 5 de noviembre de 2014, encabezado por el entonces presidente Danilo Medina. La construcción inició formalmente en 2018.

CRECIMIENTO DEL MINISTERIO

Monte de Dios Horeb celebró su primer servicio en mayo de 2004. Tras ocupar locales en Plaza Merengue y posteriormente en la avenida John F. Kennedy, el crecimiento de su congregación impulsó la construcción de esta nueva sede.

Actualmente, el ministerio cuenta con iglesias en La Romana, San Francisco de Macorís y Tenares, además de brindar cobertura pastoral a una red de 21 congregaciones nacionales e internacionales.

Además de sus actividades religiosas, desarrolla conferencias para mujeres, hombres, jóvenes y niños, así como programas para fortalecer las familias.

A través de la Fundación Horeb Cielos Abiertos realiza operativos médicos, entrega de medicamentos, atención odontológica.

También jornadas de asistencia en comunidades vulnerables, además de iniciativas como retiros matrimoniales, festivales familiares y bodas colectivas.

an/am