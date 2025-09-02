Impulsan en la R. Dominicana debate sobre la IA en la salud

Autoridades y expositores

SANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) coordinó un espacio de diálogo y reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial y la innovación tecnológica en el sector salud.

El diálogo sobre el tema ocurrió durante la jornada científica “Salud 4.0: Innovación, Educación y Tecnología”.

El presidente de ADOU, Wady Ramírez, destacó cómo la transformación digital está redefiniendo la formación de profesionales y los servicios médicos en la República Dominicana.

“Hoy entendemos que la educación superior no puede formar profesionales con la mirada puesta sólo en el presente», refirió.

Expresó que los médicos, enfermeras y especialistas dominicanos deben prepararse para ejercer en un entorno cambiado por la inteligencia artificial (IA)y la tecnología.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Ramírez agregó que la innovación digital en salud requiere del trabajo conjunto de todos los sectores

La transformación digital en salud, sostuvo, es una tarea de universidades, Estado y los profesionales al servicio, en tanto valoró la presencia en el foro de ministros, rectores, directores, y especialistas.

¨Estamos llamados a seguir construyendo una agenda nacional con una salud cada vez más humana, digna y avanzada”, afirmó.

JORNADA CIENTÍFICA

En su intervención, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, indicó que esa jornada científica aporta a una agenda nacional en el área de salud y educación superior.

Durante la jornada, el presidente de la Asociación de Inteligencia Artificial Latinoamericana, doctor Francisco Mayorga, ofreció la conferencia “El Rol de la IA y la Tecnología en la Salud del Siglo XXI”.

También el consultor internacional Andrés Conde expuso sobre “Formación Profesional en Salud en la Era Digital: Gestión y Políticas Universitarias frente al Avance Tecnológico y la IA”.

La ADOU agrupa a 35 instituciones de educación dominicana, que contribuyen al mejoramiento de los servicios de educación superior.

agl/of-am