Impacto económico viajes del presidente Abinader (OPNION)

El autor es administrador financiero y contralor general de la República. Reside en Santo Domingo

Durante el mandato de un presidente de Estado es habitual, necesario y hasta obligatorio que en su agenda se incluya la participación de éste en diferentes actividades oficiales internacionales, impuestas en un mundo global o sin fronteras.

Muchos presidentes, jefes de Estado y primeros ministros aprovechan estos viajes al exterior, no solo para participar simplemente, en actividades oficiales, a las cuales se les invita sino también les sirve para tomarse un respiro dentro de su ocupada y agitada agenda a nivel local.

Como parte de esa pausas al asistir a diferentes foros, visitan lugares exóticos, otros se dedican a visitar librerías y hasta comprarse algunos artículos de su necesidad personal muchas veces acompañados de una amplia comitiva que incrementan sus gastos de viajes, extendiendo su estadía en el extranjero al margen de su participación en los eventos oficiales. Prácticamente convierten dichos viajes oficiales en viajes de placer o turísticos.

Muchos mandatarios así lo hacen pero otros más comprometidos y con agendas más estrictas con su programa de gobierno, participan en dichos eventos y desde que los mismos concluyen regresan a su país sin hacer uso excesivo de los gastos de viajes.

A excepción de estos deleites y escapadas, es el caso del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que se ciñe estrictamente al programa de los eventos en los cuales participa, regresando a la nación dominicana una vez termina el o los eventos internacionales a los cuales asiste.

Es muy raro o difícil que el presidente Abinader extienda su estadía en el país donde se han celebrado los eventos internacionales a los cuales ha asistido o, haciendo gastos excesivos en cosas que no tienen que ver o no tienen relación con la actividad celebrada.

Frugal y disciplinado

Es lo que se llama una persona frugal, disciplinada o muy económica, por ello ha tenido éxitos en sus actividades o negocios familiares o personales, el cual ha expresado y ha aconsejado a las mujeres de la Mipymes, que para triunfar en el aspecto financiero hay que ser medio duro o estricto en los gastos.

En casi 6 años de gobierno el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, ha realizado viajes oficiales al extranjero y, en cada uno de ellos su agenda ha sido apegada a las actividades de los eventos a los cuales se le invitó.

El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona ha realizado en sus casi 6 años de gobierno (agosto 2020-febrero 2026), aproximadamente 50 viajes internacionales. Hasta diciembre de 2024, se contabilizan 38 visitas oficiales a más de 20 países, cifra que aumentó significativamente durante el año 2025 y los primeros dos meses de 2026.

Sus viajes han tenido como objetivos principales la atracción de inversión extranjera, turismo y la situación de Haití, la participación en foros multilaterales y el fortalecimiento de la integración regional.

Los viajes presidenciales realizados por la actual administración encabezada por el presidente Luis Abinader, han costado al Estado hasta ocho veces menos que los realizados por sus antecesores Leonel Fernández y Danilo Medina.

Al Estado dominicano le costó más de 13 millones de pesos el viaje del expresidente Leonel Fernández a Nueva York en el año 2011. En el 2021, el mismo viaje del presidente Abinader a esa ciudad costó 2 millones 744 mil 598 pesos. Lo que supone una diferencia de más de 11 millones de pesos, es decir, 6.5 veces más que el realizado por el presidente Abinader.

La visita de Danilo Medina a New York en el año 2015 significó un gasto para el Estado de 5 millones 654 mil 27 pesos.

Durante el viaje del presidente Abinader los gastos por la compra de tickets aéreo para viajar a la misma ciudad fue de 2 millones 744 mil 598 pesos por poner un solo ejemplo. Para una diferencia menor del viaje de Luis Abinader de casi 3 millones de pesos.

Lo mismo ha sucedido en viajes a España, Puerto Rico, Ecuador, Panamá, alquiler de aviones privados. También en este rubro el presidente Abinader ha sido más austero.

Los viajes del presidente Abinader han sido descritos como funcionales para la política exterior, incluyendo tomas de posesión, encuentros regionales y foros de alto nivel.

Atraer inversión

Asimismo los viajes internacionales del presidente Luis Abinader han sido una pieza clave en la estrategia económica dominicana, enfocada en atraer inversión extranjera directa (que superó los US$5,000 millones en 2025) y consolidar el turismo, que registró 11.2 millones de visitantes en 2025.

Estos encuentros buscan impulsar la conectividad aérea, zonas francas y posicionar a la nación dominicana como un hub logístico y de inversión en la región.

Los viajes han facilitado un aumento constante de la inversión extranjera directa. Alcanzando US$5,032.3 millones al cierre de 2025, un incremento del 11.3% respecto al año 2024.

Se promueve la diversificación productiva y el fortalecimiento de las zonas francas, que generaron exportaciones por US$8,607 millones en 2024 y de aproximadamente US$15,930.6 millones representando un crecimiento interanual del 14% respecto a 2024 por concepto principalmente del oro, zonas francas y productos agroindustriales.

El presidente ha participado en cumbres mundiales para fomentar la cooperación, el comercio y atraer capitales para sectores tecnológicos y de infraestructura.

Los viajes al exterior del presidente Abinader han tenido un gran impacto económico. El turismo y la inversión fuertemente promovidos, se consolidan como los motores principales de la economía dominicana.

La política exterior de Abinader se centra en el pragmatismo económico, utilizando sus visitas para asegurar confianza internacional y fortalecer el desarrollo de nuevos polos turísticos como Pedernales y Miches.

En su más reciente viaje hacia Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el presidente Luis Abinader invitó a inversionistas de ese país aprovechar las oportunidades que ofrece República Dominicana en sectores como: turismo, zonas francas, industria, agricultura, tecnología y afirmó que puede ser la puerta de entrada a un mercado regional dinámico.

El presidente Abinader al participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit-WGS) consideró necesario seguir invirtiendo en seguridad, tecnología y fortalecimiento policial para enfrentar el crimen internacional, al tiempo que se impulsa una economía cada vez más diversificada.

Como se puede advertir el avance que ha alcanzado la economía dominicana y otros sectores de la vida nacional no ha sido el fruto de la improvisación, ha sido el resultado de una política de Estado bien orquestada, con una estrategia bien definida y muy efectiva.

Muestra de ello, a pesar de los vaivenes y las incertidumbres económicas y financieras globales que han afectado a la nación dominicana como al resto del mundo, el país logró el pasado año 2025 indicadores relevantes, pues en inversión extranjera directa alcanzó la friolera suma de US$5,032.3 millones, en exportaciones más de US$15 mil millones, remesas, exportaciones, totalizando ingresos de divisas por US$47,300 millones.

Es cierto que las políticas monetarias y fiscales que se han aplicado en el país, han sido muy efectivas para garantizar la estabilidad macroeconómica pero éstas pudiesen haber sido mucho menor efectivas si no hubiese sido por la relevante actuación del presidente en el plano internacional, quien se ha convertido en un gran embajador al promover y captar grandes inversiones, creado un clima de paz, armonía, seguridad jurídica, independencia judicial, paz política y social. Todo ello ha causado un gran impacto económico a favor del país.

Sin lugar a dudas, los viajes del presidente Abinader, de ser sometidos a un análisis costo-beneficio, los resultados financieros han sido más positivos que costosos al dejarle pingües beneficios al país.

