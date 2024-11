«Ilusionistas of the World», colma magia y alegría a Santiago y SD

Mago Daba, de Argentina, interactuando con niños y niñas.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La sala Restauración del Gran Teatro del Cibao, se convirtió en escenario de una noche mágica con el espectáculo «Ilusionistas of the World».

El show, que también fue presentado en dos funciones a casa llena en Escenario 360 en Santo Domingo, reunió a ocho de los mejores magos de seis países, quienes deslumbraron al público con sus talentos, y llevaron a las familias de toda la región, un show único en su clase.

Desde que las luces se atenuaron y el telón se levantó, la atmósfera se llenó de expectación. Cada artista aportó su estilo, ofreciendo una variedad de actos que iban desde la magia clásica hasta ilusiones contemporáneas.

Los espectadores fueron testigos de trucos impresionantes, como levitaciones y desapariciones asombrosas a cargo de Jey Rossel. Luego, Mago Gody productor de Ilusionistas, tuvo una aplaudida participación en grandes ilusiones como una impactante teletransportación. Fue admirable la actuación del Dúo Kybalion, quienes combinaron la magia con elementos de danza haciendo cambios de vestuario en tiempo records con su ¨Quick change¨.

El ilusionista David Díaz, de España, dejó a todos boquiabiertos con manipulación de objetos que aparecían y desaparecían en actos sacados de un sueño. El mago G. Alexander, con sus juegos de cartas y movimientos que desafiaron la lógica. Eso, sin dejar fuera la participación de la maga Burbujas que dejó hipnotizado a más de uno.

El mago Luis Karias fue otro punto fuerte en el espectáculo, cuya interacción con los espectadores y la invitación a participar en sus trucos generó risas y asombro en igual medida. El mago Daba, de Argentina, sorprendió con su carisma, haciendo que el público sonriera y aplaudiera maravillado con su actuación.

La noche finalizó con la interpretación de clásicos navideños a cargo del talentoso cantante Cruz Monty, junto a más de 30 personajes navideños y 40 bailarines en escena, con efectos de nieve y ambientación especial, transformando el escenario en un paisaje navideño único, que dejó una huella imborrable en el corazón del público.

La producción del espectáculo «Ilusionistas of the World» fue impecable. No solo por ser un espectáculo de magia, sino una celebración de la diversidad cultural y la creatividad. Sin duda, este evento se consolidó como uno de los más memorables del año en el Gran Teatro del Cibao.

Participaron: Mago Jey Rossel (Venezuela); Mago Gody (República Dominicana); Dúo Kybalion (Rusia-Argentina); David Díaz (España); Mago G.Alexander (España); Mago Luis Karias (Guatemala); Mago Daba (Argentina) y Maga Burbujas (Venezuela)

Fungieron como patrocinadores: Baldom, Dueto Galletas, centro nutricionista y estética, GodyLand, ARTESA, BT Concerts, Sonríete agencia de comunicación, Casa de Danza, CS Catering, Happy Team, Grupo Medrano, Luna TV y Monumental FM.

of-am