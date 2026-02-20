Hungría bloquea crédito de 90 mil millones euros para Ucrania

Se trata de 90.000 millones de euros acordados con la UE.

Hungría bloqueó un préstamo de 90.000 mil millones de euros acordado con la UE para Ucrania hasta que Kiev reanude el tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, que atraviesa Ucrania y suministra petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.

«Estamos bloqueando el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE para Ucrania hasta que se reanude el tránsito de petróleo a Hungría a través del oleoducto Druzhba», escribió el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, este viernes en X.

Según el canciller, Ucrania está chantajeando a Hungría al detener el tránsito de petróleo en coordinación con Bruselas y la oposición húngara para crear interrupciones en el suministro hacia Hungría y aumentar los precios del combustible antes de las elecciones en el país.

«Al bloquear el tránsito de petróleo a Hungría a través del oleoducto Druzhba, Ucrania viola el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania, incumpliendo sus compromisos con la Unión Europea. No cederemos a este chantaje», agregó.

No más diésel para Ucrania

Este jueves, el jefe de la Oficina del primer ministro húngaro, Gergely Gulyás, anunció que Budapest está considerando suspender el suministro de gas natural y electricidad a Ucrania ante el rechazo del régimen de Kiev de restablecer el flujo de petróleo por el oleoducto Druzhba hacia Hungría.

El anuncio de Gulyás se produjo al día siguiente de que el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, informara que el suministro de diésel a Ucrania no continuará hasta que se reanude el flujo de petróleo por el oleoducto Druzhba, que atraviesa el territorio ucraniano.

Aseveró también que la suspensión del flujo del oleoducto, realizada el 27 de enero, «es una decisión política» tomada por el propio líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski. «Existen todas las condiciones técnicas, físicas y tecnológicas para que se reanude el suministro», enfatizó el canciller.

Otro país de la UE suspende sus exportaciones de diésel a Ucrania

En la misma jornada, la refinería eslovaca Slovnaft suspendió sus exportaciones de diésel a Ucrania y, además, destinará todos los productos petrolíferos al mercado nacional. Así lo anunció el primer ministro del país europeo, Robert Fico, después de que el Gobierno decidiera liberar 250.000 toneladas de petróleo de las reservas nacionales de material para la planta.

an/am