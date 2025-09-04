Humano Innova impulsa una plataforma pensamiento creador

Eduardo Cruz, Presidente de Grupo Humano junto al Staff Ejecutivo de ARS Primera y el expositor Gabriel Alzate

SANTO DOMINGO. – La organización Grupo Humano, mediante sus empresas ARS Primera y Humano Seguros, celebró la segunda edición de “Humano Innova 2025”, una plataforma que promueve el pensamiento creador y la transformación cultural.

La iniciativa, que se desarrolló durante dos días en formato presencial, virtual e híbrido, combinó la participación de empleados, expertos nacionales e internacionales, y representantes de gremios, academias y el sector empresarial.

El primer día estuvo dedicado al Pitch Day del Laboratorio de Innovación de Grupo Humano, en el que colaboradores de distintas áreas presentaron formulaciones creativas para corregir retos del negocio.

La segunda jornada incluyó conferencias y paneles en temas como gestión del error, cultura de innovación y liderazgo transformador.

También la conferencia magistral de cierre titulada “HumanIA: La sinergia del futuro”, con el orador internacional Gabriel Alzate, invitó a la reflexión sobre el rol de la inteligencia artificial.

PREMIO A LA INNOVACIÓN HUMANO

El evento también ofreció experiencias interactivas y presentó el Premio a la Innovación Humano, exclusivo para colaboradores internos.

El galardón fomenta la generación de soluciones de alto impacto en el negocio y en la propuesta de valor a los clientes.

Laura Brea, gerente senior de Innovación y Transformación Digital, destacó que “esta segunda edición confirma que cuando se crean espacios abiertos al aprendizaje y la colaboración, las ideas trascienden y se convierten en soluciones que generan impacto real”.

SOBRE GRUPO HUMANO

Grupo Humano es una organización líder en el sector de seguros y servicios financieros en la República Dominicana.

Está comprometida con la invención, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio al cliente mediante sus empresas ARS Primera y Humano Seguros.

