Beras pide licencia Abinader para facilitar investigación INTRANT

Hugo Beras director del INTRANT.

Santo Domingo, 9 nov.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, pidió este jueves al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, a fin de facilitar el proceso de investigación sobre la ejecución del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

«Las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación, me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones, para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República Luis Abinader», precisó Beras en un comunicado.

Beras adoptó esta decisión a raíz de las informaciones aparecidas los últimos días sobre el proceso de ejecución del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, tras la decisión de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas de suspender, por supuestas irregularidades, el contrato suscrito entre el Intrant y la razón social Transcore Latam, S.R.L. por un monto superior a 1,317 millones de pesos relativo a la red semafórica.

Según el funcionario, desde el Intrant se han respondido todas las inquietudes y solicitudes de esa dirección acerca de este asunto.

«Apelo a que, si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias», agregó Beras en la nota.

Asimismo, informó de que, antes de solicitar la licencia, hoy depositó ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) un escrito en el que pide a esa institución dejar sin efecto la solicitud de variación de medida cautelar depositada ante ese mismo órgano la semana pasada.

De esta forma, su organismo se une a la solicitud de investigación ya hecha por la DGCP, en especial en lo relativo a las cuestionadas credenciales de la empresa Transcor Latam, adjudicataria de la licitación No. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, del proceso de «Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo».

«Nos sumamos a todas las acciones llevadas a cabo por los organismos competentes en aras de dejar claro la veracidad de los documentos cuestionados, tras lo cual, de demostrarse las presunciones, el organismo habría sido sorprendido en la buena fe que se le presupone a todo oferente», concluyó Beras.

Compras y Contrataciones canceló el proceso al indicar que, aunque la empresa alega tener una experiencia de 19 años en contratos de naturaleza y magnitudes similares, su registro mercantil aportado en la oferta técnica al Intrant acredita que fue constituida en 2022.

La investigación de Compras y Contrataciones Públicas se llevó a cabo a raíz del recurso presentado por la razón social ESC Group, S.R.L. y las denuncias interpuestas por las empresas Sistemas Integrados de Control, S.A. (Sictranscore), Ricardo Echandi; la razón social Transcor LP; Icontrol, S.R.L. y Kapsch Trafficcom Dominican Republic. EFE