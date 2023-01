INTRANT defiende resolución que prohíbe 2 personas motocicletas

Hugo Beras

SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, informó este domingo que el 80% de los actos delincuenciales del país son causados por desaprensivos que utilizan las motocicletas para estos fines.

“Quienes más se afectan con esto, aparte de los cuidados que tienen tal vez que estar caminando a pie, el que está en su casa, es el mismo motociclista que es asaltado por desaprensivos que usan los motores para hacer este tipo de actos”, manifestó al ser entrevistado en el programa Alofoke Radio Show.

Defendió la resolución que propone la prohibición de circulación de motocicletas con dos personas a bordo desde las 11:00 de la noche hasta las 5:30 de la mañana.

“En horario entre la 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana se cometen aproximadamente el 20% de los actos delincuenciales, de los cuales el 80% se comete en motocicleta”, explicó el titular del INTRANT.

Destacó que en la actualidad se trabaja con las alternativas que podrían resultar viables en el proyecto que se encuentra en proceso.

En ese sentido, indicó que con esos datos se justifica la medida que están trabajando en la institución para tener restricciones en el uso de motocicletas en el horario referido.

Además, destacó las fases del plan para regularizar ese sector tan demandante del transporte en el país, señalando que con estas medidas el Gobierno busca garantizar la seguridad de la población que circula en el mencionado horario.

Las motocicletas en RD

Asimismo, el funcionario precisó que en el país existen alrededor de 2.3 millones de motores, pero señaló que esa información se debe actualizar. Afirmó que sobrepasan los 800,000 los que están registrados ante las autoridades.

“Aquí en República Dominicana no sale ninguna motocicleta del mercado. Desde que históricamente Impuestos Internos está registrando motores, pero no saca, incluso en el Canódromo se tienen decenas de motores que tienen años ahí que están registrados, pero no están en la calle”, señaló.

En ese tenor, comunicó que en la nación se venden aproximadamente 110,000 motocicletas nuevas todos los años.

“Yo calculo que aquí debe haber casi o aproximadamente en las calles casi dos millones de motores, no creo que pasen de los 2 millones”, externó.

of-am