Hubo nuevo récord de demanda eléctrica en la Rep. Dominicana

Santo Domingo, 22 ago (Prensa Latina) El Ministerio dominicano de Energía y Minas informó hoy que anoche la demanda eléctrica del país superó los cuatro mil MW, en medio de prolongados apagones que causan malestar y hasta protestas de la población.

La cartera precisó en sus redes sociales que la demanda superó los cuatro mil MW entre las 21:30, hora local, y las 23:30, hora local.

El pico máximo fue de cuatro mil 38 MW a las 23:30, hora local, impulsado por las altas temperaturas, según la fuente.

El Ministerio reiteró que el Gobierno trabaja «arduamente» y de manera conjunta con los distintos sectores productivos para garantizar soluciones sostenibles y seguras que fortalezcan la estabilidad del sistema eléctrico.

El martes último se registró un récord histórico de demanda en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, al alcanzar un pico de tres 950 megavatios (MW), el cual fue superado anoche.

La víspera el presidente Luis Abinader atribuyó los cortes de electricidad a la tardanza en la entrada de 600 MW al Sistema Eléctrico Nacional, el aumento de la demanda por las altas temperaturas y la salida de varias plantas por razones de mantenimiento.

Explicó que estos 600 MW adicionales comenzarán a entrar de forma paulatina a partir de septiembre y comentó que mientras en agosto de 2020 (cuando asumió el gobierno) la demanda máxima era de unos dos mil 730 MW aproximadamente, en la actualidad es de cuatro mil MW.

lam/mpv