Hubo nuevo récord de demanda eléctrica en la Rep. Dominicana
Santo Domingo, 22 ago (Prensa Latina) El Ministerio dominicano de Energía y Minas informó hoy que anoche la demanda eléctrica del país superó los cuatro mil MW, en medio de prolongados apagones que causan malestar y hasta protestas de la población.
La cartera precisó en sus redes sociales que la demanda superó los cuatro mil MW entre las 21:30, hora local, y las 23:30, hora local.
El pico máximo fue de cuatro mil 38 MW a las 23:30, hora local, impulsado por las altas temperaturas, según la fuente.
El Ministerio reiteró que el Gobierno trabaja «arduamente» y de manera conjunta con los distintos sectores productivos para garantizar soluciones sostenibles y seguras que fortalezcan la estabilidad del sistema eléctrico.
El martes último se registró un récord histórico de demanda en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, al alcanzar un pico de tres 950 megavatios (MW), el cual fue superado anoche.
La víspera el presidente Luis Abinader atribuyó los cortes de electricidad a la tardanza en la entrada de 600 MW al Sistema Eléctrico Nacional, el aumento de la demanda por las altas temperaturas y la salida de varias plantas por razones de mantenimiento.
Explicó que estos 600 MW adicionales comenzarán a entrar de forma paulatina a partir de septiembre y comentó que mientras en agosto de 2020 (cuando asumió el gobierno) la demanda máxima era de unos dos mil 730 MW aproximadamente, en la actualidad es de cuatro mil MW.
LO QUE QUIERE DECIR QUE LA COSA ESTA BUENA EN EL PAIS . MUCHOS NEGOCIOS ABIERTOS HASTA LAS MADRUGADAS , MUCHAS CASAS Y PEQUENOS NEGOCIOS CON AIRE ACONDICIONADO 24/7 , MUCHOS HOTELES TURISCOS QUE NO DUERMEN, MUCHAS PLAZAS COMERCIALES 24/7 , ES DECIR QUE POR LO QUE VEMOS HAN SIDO LOS POLITICOS Y LOS SUCESIVOS GOBIERNOS QUE SE HAN QUEDADO ATRAS.DEBEN HACER UNA CUMBRE ENTRE LOS ULTIMOS 4 PRESIDENTES PARA QUE JUNTOS RESUELVAN ESE HISTORICO ATRASO .
es el nuevo invento de uno que sabe: 3minutos de luz de vez en cuando.esos charlatanes son ridiculos y daninos
INEPTOS….Y LOS ABANICOS SOPLANDO SUS MENTIRAS
Ahora la culpa de los apagones es de los usuarios por consumir más luz !!!!! Serán idiotas ???
Así es y un nuevo récord de apagones !!!! Estupidos !!!!
Mentira de la mier da_ para tener esa demanda tienen que tener esa potencia en línea y hay déficit más de 400 megavatio.en sector de villa consuelo hay una averia en de hace 2 dias en los bloque de edificios que están en los alrededore de Hospital de los Billeteros y esa avería es energía no servida o sea no demandada. Y es para citar un caso aislado. Tan mentiroso con su jefe y David collado con cifras amañadas.
ASQU.EROSOS
SEÑORES, EL GOBIERNO NUNCA ADMITE QUE HA SIDO INEFICIENTE E INCAPAZ DE HACER FRENTE A LA CRISIS ELECTRICA. AHORA LA CHERCHA ES QUE HAY MAYOR CONSUMO PERO SIN EMBARGO OTROS FUNCIONARIOS REPORTAB SALIDAS DE LAS PLANTAS. SEAN MAS SERIOS Y ACEPTEN QUE FRACASARON.
ya empezo la comedia del odioso charlatan.un prendion de 3 minutos de vez en cuando