Hospiten celebra el Día Internacional del Abrazo

SANTO DOMINGO.- Los abrazos son una medicina natural que benefician tanto la salud física como emocional, ya que reducen el estrés y la ansiedad al disminuir el cortisol, mejoran la salud cardiovascular al bajar la presión arterial y el ritmo cardíaco.

De igual manera, fortalecen el sistema inmunológico y alivian el dolor gracias a la liberación de endorfinas. Además, estimulan la liberación de oxitocina, dopamina y serotonina, promoviendo el bienestar, la felicidad y la calma, fortaleciendo los lazos afectivos, la empatía y la confianza, generando una sensación de seguridad y pertenencia, y ayudan a combatir la soledad y mejorar el estado de ánimo, especialmente en momentos difíciles.

En el entorno sanitario, donde el cuidado de las personas forma parte del día a día, estos gestos adquieren un significado especial. Por ello, Hospiten se sumó un año más al Día Internacional del Abrazo, este pasado 21 de enero, una fecha que la compañía celebra para darle valor a la importancia de reforzar una cultura interna basada en la empatía, el apoyo mutuo y la conexión humana.

En un contexto profesional exigente, Hospiten considera fundamental impulsar iniciativas que favorezcan el bienestar emocional entre los profesionales y refuercen el sentimiento de pertenencia dentro de la organización.

“En Hospiten somos conscientes de los efectos positivos que tienen los abrazos y cómo benefician al bienestar general, por eso, esta fecha se ha consolidado como un día muy importante para toda la compañía”, destaca Pedro Luis Cobiella Beauvais, vicepresidente y consejero delegado de Hospiten.

El bienestar emocional, en el centro de la cultura interna

En el marco de la conmemoración, Hospiten obsequió a todos sus profesionales una tote bag para reconocer el valor de los pequeños gestos cotidianos que fortalecen las relaciones humanas en el entorno laboral. A través de esta iniciativa, la compañía busca recordar que el bienestar no solo se cuida desde la atención sanitaria, sino también desde la manera en la que las personas se relacionan y se apoyan en su trabajo diario. La tote bag está personalizada con la imagen de la Menina de Hospiten, un símbolo que representa la identidad y los valores de la organización.

La Menina de Hospiten, abrazados a lo que somos

La Menina de Hospiten, que representa una misma forma de entender la salud, nace de un concurso interno en el que participaron profesionales de distintos centros del grupo y cuya propuesta ganadora fue seleccionada por votación. Esta reinterpretación de un icono universal se ha consolidado como un emblema corporativo que refleja valores como la cercanía, la creatividad, la vocación de servicio y el cuidado de las personas.

Así, la compañía reafirma su compromiso con la creación de un ecosistema de bienestar alrededor de las personas, en el que el cuidado emocional, la cohesión de los equipos y la humanización del entorno sanitario forman parte esencial de su manera de entender el trabajo diario en todos sus centros.

