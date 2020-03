Hospital Metropolitano limita visitas ante la situación del coronavirus

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Dirección del Hospital Metropolitano de aquí (Homs), anunció un conjunto de medidas que van desde la reducción de las visitas a los pacientes internos y la regularización de los visitadores a médicos, como prevención ante la propagación del coronavirus COVID 19 en el país.

Las medidas fueron anunciadas por Director General del Homs doctor Rafael Sánchez Español, quien informó que la institución está en el deber de prevenir y reducir al mínimo la posibilidad de que ‘’nosotros mismos nos convertamos en vectores que trasmitan la enfermedad a otras personas”.

Entre las medidas están la reducción auna sola persona la visita a los pacientes internos en el centro, así como la limitación a una sola hora de visita. Indicó que en las áreas de cuidados intensivos también se están tomando medidas.

‘”Le hacemos un llamado a la población de que niños por debajo de 14 años que no sea una cuestión de tipo imperiosa, que no lo traigan a pasear al hospital, que no es necesario porque lo que vienen, uno a trasmitir la enfermedad, o dos a contraerla’’, dijo Sánchez Español.

wj/am