Hombre hiere a cuchilladas a su expareja en Los Llanos de Gurabo

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Un hombre intentó matar acuchillando a su expareja en Los Llanos de Gurabo de esta ciudad, luego de ella advertirle que lo denunciaría por amenazas de muerte.

Marisela Cruz Cruceta, fue ingresada a una clínica privada, donde recibe atenciones médicas, tras presentar una herida de arma blanca en el seno derecho que le ocasionó su expareja, Aquiles Polanco Silverio, 53 años, quien luego huyó.

Cruz Cruceta, narró que en varios mensajes de voz que su agresor le ha enviado, la amenazaba advirtiéndole que no lo podía dejar y que con su muerte a él lo condenarían a 30 años de prisión.

“Yo tenía pendiente ir a la Fiscalía, iba a pedir permiso en mi trabajo y cuando me encontré con él, le dije, que no quería hacerle daño, y que como él no me estaba considerando, le iba a poner una querella. Ahí se desmontó del motor y me entró a puñaladas”, dijo Marisela.