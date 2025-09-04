Hipólito tiene razón (OPINION)

La autora es periodista y gestora cultural

POR MIURIS (NURY) RIVAS

Mi seguimiento a Carolina no es de ahora, es de mucho antes, escribí sobre sus condiciones considerando que faltaba tiempo para que desarrollara su potencial. Potencial que corría por sus venas, le nacieron los dientes escuchando hablar de política en su casa, esa es la mejor enseñanza, fue creando lo que es hoy Carolina Mejía, una mujer preparada, capaz de lidiar ante cualquier antagonista.

Hipólito dice la verdad, no solo los números superan a Carolina, es el país quien está señalando su valía. «Lo que está para uno, está para uno…” Me gusta la manera de expresarse de David Collado, se nota humildad en sus palabras y esa cualidad la considero indispensable en los políticos. Aun así, creo que no es su momento, que Collado debe admitir que este es el tiempo de Carolina, quien además es su amiga.

La hija de Hipólito Mejía, el expresidente que nunca ha dejado de estar en la palestra pública, por su carácter entre chabacano y audaz, a quien sería innegable negar sus cualidades excelentes para la comunicación, enfatizando frases que se vuelven virales.

Hipólito tiene razón, los números están a favor de su hija genética, por su constancia, porque ella se ha labrado una posición de primera clase. Trabaja día y noche y a pesar de que quizás, tiempo atrás una parte de los capitaleños la veía con ojeriza, actualmente la capital completa la apoya.

Su arduo trabajo tumbando bulos referentes al pasado gobierno de su padre, trabajando y comiendo un pan con salami con la gente, su liderazgo ha crecido, está en un lugar donde no parece que ni David Collado ni nadie más, pueda desplazarla.

Nobleza obliga a verla sin recelos, la brillantez de esta dama de la política, nos hace inclinar ante ella, la hemos visto actuar, diariamente la escuchamos hablar de manera impecable, está siendo bandera y sello de la dominicanidad, en Europa y Estados Unidos bate récords de aceptación, nos ha levantado la moral alzando su voz y dejando muy en alto a los dominicanos.

No creo equivocarme al afirmar con el derecho que me otorga ser dominicana, que Carolina Mejía, tiene que ser la primera mujer dominicana que ostente la banda presidencial, sin golpes bajos señores, admitan que es válida para gobernar, no por ser hija de quien es, sino porque vale. Su popularidad trasciende, no es solo por ser alcaldesa, se ha dado a conocer a nivel nacional.

Sobre todo, Santiago está volcado con ella y no es para menos. La primera mujer presidenta santiaguera es como para apostar por esa realidad, ver ascender a Carolina Mejía a recibir la dirección de los destinos naciones durante cuatro años.

Saliendo del regionalismo, la idea de una mujer presidenta es algo que debe ser prioritario a nivel nacional porque nos sacaría del patrón establecido. Los ejemplos a seguir los encontramos en México donde la nación mexicana eligiendo a una mujer que obtuvo un resonante triunfo ha demostrado que las mujeres pueden hacerlo bien.

En Europa con mujeres destacadas al frente de comunidades e instituciones de tanto peso como el Fondo Monetario Internacional y otras no menos relevantes, han dado muestra de su integridad y liderazgo.

