Hipólito Mejía dice no le gustan los sometimientos de expresidentes

Hipólito Mejía.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El expresidente, Hipólito Mejía , manifestó que no le gustan los sometimientos a la justicia de exmandatarios.

“Yo soy enemigo de la retaliación y lo predije hace muchos años que en América Latina se daría un problema de meter expresidentes presos, a mí eso no me gusta”, dijo al comunicador Frederick Martínez en su espacio “El Pachá por el Mundo” que se transmite por YouTube.

En referencia a los sometimientos a la justicia de pasados funcionarios por supuesta corrupción en otros gobiernos, dijo que pese a que no está de acuerdo con eso. “No conozco los detalles, ni me interesa, ni me llevo de lo que me dicen”.

Sobre el expresidente Danilo Medina, de quien le ha unido una gran amistad, afirmó que no debe haber una “retaliación” contra este, y tampoco en contra de Leonel Fernández con quien ha tenido grandes diferencias.

Martínez le preguntó si ha hablado con Medina, quien salió de la presidencia en agosto del 2020, dijo que no.

Acusación de Wilton Guerrero

Sobre lo que vivió hace unos años cuando fue acusado por el entonces senador, Wilton Guerrero, de tener contacto con el narcotraficante el Chapo, Mejía dijo que se sintió irrespetado.

“Yo también tengo hijos y nietos y no hay derechos de ningún tipo al irrespet0”, señaló el destacado político.

Aseguró que tanto él como sus hijos se vieron afectados por «dicha mentira».

