Hipólito Mejía: Peña Gómez dedicó su vida a luchar por la libertad y democracia

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ex presidente Hipólito Mejía calificó al doctor José Francisco Peña Gómez como “un hombre extraordinario, que trabajó como pocos a favor del bien común”. En documento por el 21 aniversario del fallecimiento de Peña Gómez, el exmandatario destacó: “él supo combinar con particular maestría el análisis de la sociedad y la puesta en práctica de acciones para transformarla a favor de los más necesitados” El texto del documento: “Al conmemorar hoy el fallecimiento del querido e inolvidable doctor José Francisco Peña Gómez, ocurrido hace 21 años, rendimos tributo a la vida de un hombre extraordinario, que trabajó como pocos a favor del bien común. Su vida representa un testimonio de superación personal, de amor a la Patria, de clarividencia, de vocación de servicio, de generosidad y de apego a los valores más nobles del mundo que le tocó vivir. Como figura política, el doctor Peña Gómez se forjó como el más destacado líder de masas de nuestra historia. Más aún, él supo combinar con particular maestría el análisis de la sociedad y la puesta en práctica de acciones para transformarla a favor de los más necesitados. Como hombre público, el doctor Peña Gómez optó siempre de manera inequívoca por la libertad, la democracia y la justicia social. Su compromiso con la transparencia sustentó su práctica, tanto en la vida partidaria como de cara al conjunto de la sociedad. Por todas estas razones, la desaparición física del doctor Peña Gómez no pudo borrar ni empañar la grandeza de su vida ejemplar. Con amor y admiración, celebramos la obra de su vida, que ha trascendido el dolor que nos causó su muerte. Ese legado nos guía hoy en nuestra lucha por hacer de la República Dominicana una nación próspera, justa y equitativa”. Hipólito Mejía