Hipólito Mejía en discurso cierre de precampaña dice “Ni maté, ni robé“

Hipólito Mejía en su discurso de cierre de campaña.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Hipólito Mejía estimó que lo que está en juego en las primarias es el derecho a vivir sin temor bajo un gobierno que garantice el ejercicio del derecho a la salud, a la educación, el acceso a la vivienda, a un empleo bien remunerado y a la conquista de la esperanza.

En en su discurso de cierre de precampaña, dijo que puede mirar al pueblo dominicano de frente y con la conciencia tranquila porque ha vivido de su trabajo y en su paso por el Gobierno, “ni mató, ni robó“.

“En mi condición de hombre público, he dado sobradas muestras de que no me sudan las manos ni me tiemblan las rodillas para tomar las decisiones que necesita el país», indicó.

Habló sobre los planes que tiene para los jóvenes y las mujeres, para los generadores de riqueza, empresarios y trabajadores, del campo y de la ciudad, a los profesionales, a los habitantes de nuestros barrios, donde vive una gran parte de nuestra población.

Expresó que las primarias de este domingo marcarán un antes y un después en la vida política dominicana y aseguró que el PRM representa el cambio y la esperanza.

“Nosotros garantizamos la inclusión de todas y todos los dominicanos; garantizamos el imperio de la ley y el respeto a la justicia; el fin de la impunidad; he dicho y reafirmo, que conozco el camino hacia el Palacio Nacional», dijo.

Mejía manifestó su agradecimiento y el cariño que los dominicanos le han expresado y su apoyo para seguir trabajando con fe y dedicación por el futuro del país. “También agradezco sus críticas. Les digo, con toda humildad, que los he escuchado y que he aprendido mucho de ellas. Hoy, conozco mejor que antes lo que la gente quiere y lo que el país necesita“, dijo.

an/am