Hipocresía y simulación

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Spread the love

Los niveles de hipocresía y simulación que vienen mostrando los principales actores políticos, sociales y económicos, frente algunos problemas que aquejan a la sociedad dominicana ya están tocando fondo, llegando a su límite.

No pocas veces me he preguntado cómo este pueblo ha podido aguantar de sus presidentes, dirigentes políticos, económicos y sociales tanto teatro, mentiras, engaños, burlas e incumplimientos, por tanto tiempo; son más de 50 años en este histrionismo absurdo de tan mal gusto.

Es una conducta reiterada, que se repite de generaciones en generaciones, de partido a partido, gobierno a gobierno, de presidente a presidente, de época en época, de hombre a hombre, y a nadie parece interesarle detener este baile de máscara que solo ahoga a los de abajo, a los más débiles.

Semana Santa viene, Semana Santa van; navidades vienen, navidades se van; Año Nuevo llega, Año Nuevo se va; y ni la santidad y el peso religioso- espiritual de esas épocas especiales hacen cambiar la conducta de los responsables de desmontar esa película de terror y cinismo que mantienen a este pobre pueblo.

Para muestra un botón, señores no es una muestra descarada de cinismo y simulación de las actuales autoridades, de manera específica, de aquellos que tienen que ver con supervisión del sistema carcelario decirle a este pueblo que el elemento generador del siniestro en la Penitenciaria de La Victoria fue un corto circuito. ¡Qué cachaza!.

Cómo una autoridad llamada a decir la verdad, tiene la fuerza de cara, el material colgante, por no decir otra cosa, de insistir en el ocultamiento de una realidad que todos sabemos que existe en ese lugar.

Allí lo que opera y provoca ese tipo de eventos es una mafia dirigida por autoridades y reclusos de ese penal desde hace décadas; sin embargo, se reitera la simulación y la mentira como respuesta. ¡Hasta cuándo Dios mío!.

Definitivamente, una sociedad que camine de esa manera no llegará muy lejos como afirmara Lao-Tse, escritor chino, considerado uno de los filósofos más relevantes de la civilización china.

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.