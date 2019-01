HIGÜEY: Nuncio resalta importancia de prodigar amor y venerar a la Virgen

HIGÜEY, República Dominicana.- El nuncio de su santidad Ghaleb Moussa Abdalla Bader resaltó la importancia de prodigar amor y veneración a la Virgen, durante la celebración del Día de Nuestra Señora de La Altagracia.

En la misa, encabezada por el presidente Danilo Medina junto a su esposa, Cándida Montilla, expuso que en una familia la madre no puede faltar. “Donde está la madre está la pared, donde está la madre está la iglesia, donde está la iglesia está Dios. No existe iglesia, sin la madre”, expresó el nuncio del papa Francisco.

“Es la madre de todos los cristianos y no cristianos, por lo que debemos quererla y venerarla. Es la madre de todos, hasta de los que no creen. Nadie quiere ser huérfano, por lo tanto es un anhelo de todos nosotros. María es una madre, es una madre que debe ser adorada. No hay nadie que no ame a su madre, de lo contrario es indigno”, manifestó.

También asistieron los ministros de Defensa, teniente general Paulino Sem, y de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, de Educación, Andrés Navarro, de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y de Agricultura, Osmar Benítez, entre otros.

