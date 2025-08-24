HIGUEY: Al menos 31 escuelas no iniciarán docencia este lunes

HIGUEY, República Dominicana.- Al menos 31 escuelas de Higüey no iniciarán docencia este lunes debido a las condiciones precarias en que se encuentran y a la falta de recursos básicos para recibir a los estudiantes, denunció la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Conforme un levantamiento realizado por el gremio, el 67 % de los planteles en Higüey carece de mobiliario adecuado, el 90.3 % no cuenta con personal de apoyo, y el 83 % carece de secretarias y digitadores.

Asimismo, el 70 % de las infraestructuras escolares no reúne las condiciones mínimas para iniciar el año escolar.

Entre los centros que no abrirán el lunes figuran el liceo San Pedro, Cerro Lindos, Ercilia Pepín, Pedro Mir, Cándido Eligio, Don Silvio Castro, Cruz del Isleño y Parroquial San José.

También, liceo César Caraballo, Bejucalito, El Mamey, San Francisco de Asís, Antonio Gay, Pablo Martínez, Natalia Blanco, Norma Elena, Los Ríos, Hermanos Trejo, Ángel Merino, Juan Bosch, liceo Juan Pablo Duarte, Hermanas Mirabal, Malena I y Gregorio Luperón.

Asimismo, los planteles Profesor Vizcaíno, Materno Infantil María Trinidad Sánchez, Sinaí, Hato de Mana, Liceo El Guanito, Mata Chalupe y el Politécnico La Otra Banda.

La ADP advirtió que únicamente los centros que presentan condiciones aceptables podrán iniciar las clases en la fecha programada.

