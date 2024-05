Henry Abreu agradece a electores votaron por él en pasados comicios

Henry Abreu

NUEVA YORK.- El excandidato a diputado del partido Fuerza del Pueblo, Henry Abreu, agradeció a los electores dominicanos que votaron por él en los comicios presidenciales y congresuales del pasado domingo.

«Quiero que sepan que no tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho en estos tres años de grandes sacrificios y momentos inolvidables», expresa Abreu en un documento.

Afirma que «Dios sabe por qué hace las cosas y permite otras no muy buenas que nunca entenderemos, pero todo en la vida tiene un porqué. Para mí, este es el comienzo de una nueva historia, una historia que vendrá llena de alegrías, esfuerzos y grandes logros que honrarán su gran esfuerzo y dedicación a mis sueños y anhelos. Gracias, mis GLADIADORES».

«En estos últimos dos días, me he detenido a pensar y reflexionar sobre lo grande que hemos sido como equipo y la gran amistad que hemos creado entre todos. Si todos nos detenemos a pensar en lo que hemos logrado, nos daremos cuenta de que nadie puede contra nosotros», indicó.

Destaca que «la unión de pensamientos, sentimientos, emociones y grandes retos ha hecho de nosotros el mejor equipo jamás visto en un ambiente político, y eso es lo que nos hace grandes: somos diferentes, tenemos lindos sentimientos y, lo más valioso, creemos en un mismo objetivo».

«Es cierto que hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Este es solo el inicio de un camino lleno de oportunidades y triunfos. No siempre ganaré, pero siempre seré fiel a mí mismo. No siempre tendré éxito, pero viviré según mis convicciones y valores inculcados», subraya.

Afirma que «este es el comienzo de un grupo de gotas que se convertirán en un mar furioso y poderoso: La nueva ola».

«Unidos, somos la verdadera esperanza de todos y cada uno de los dominicanos. Gracias por confiar en mí y entregarme su corazón, au confianza y lealtad!», concluye.