Hay muchos tipos de abusadores

POR ANGEL FERNANDEZ

La verdad es que el calificativo de “abusador”, traído al escenario nacional con el atentado que casi le cuesta la vida a David Ortiz, todavía no ha sido plenamente explicado en lo referente a las razones que sustentan su uso o aplicación.

En realidad, sólo se sabe que el “dueño” del mote en cuestión es un señor que luego del incidente del “Big Papi” fue acusado de los delitos de lavado de activos y narcotráfico por la Procuraduría General de la Nación que, con la colaboración de la DEA, realizó el mas espectacular operativo legal en lo que va de año.

Pero eso de que César Emilio Peralta,sea un “abusador”, como que queda en el aire, porque no se ha explicado cómo era que él abusaba ni quiénes eran los abusados. Como también está indefinido el paradero actual de este señor, del que se sabe que es cuñado de una viuda que ha resultado tener “excelentes relaciones” al más alto nivel gubernamental.

Las buenas “conexiones” del señor Peralta con estamentos del gobierno, bien pudieran ser interpretadas como un “abuso” de confianza o de poder; pero, en ningún caso se le puede atribuir “exclusividad”, ya que hay otros que disfrutan de mayores relaciones para el encubrimiento y a nadie se le ocurre señalarlos como “abusadores”.

El pre candidato presidencial Gonzalo Castillo, por ejemplo, ha cometido mayores abusos que César Peralta, porque son públicos y conocidos por todos los dominicanos. Aunque, hay que reconocer que, en ocasiones, él sólo ha sido el instrumento para cometer los abusos.

Lo primero es que mandar a los otros competidores dentro del danilismo a que se lancen en busca de la candidatura y que renuncien a los privilegios de funcionarios, desangrando sus economías, mientras Gonzalo Castillo permanecía como Ministro de Obras Públicas y hacía campaña desde el gobierno mismo, es una verdadero “abuso”, cometido contra compañeros de su propio partido.

En este aspecto, el abusador no es precisamente Gonzalo Castillo sino el equipo político del gobierno, que fue quien lo dispuso.

Ahora, gastar mas de 250 millones de pesos en menos de dos meses de campaña, eso sí que es un gran abuso contra el pueblo dominicano; y el abusador es el candidato Gonzalo Castillo. Atosigar a la población con una campaña publicitaria donde la gente está obligada a ver la cara inexpresiva del candidato cada cinco minutos en anuncios televisivos, mas que abuso, es una fechoría mayor.

Pagar millones de pesos -por parte del Estado dominicano- a compañías encuestadoras, solamente para que presenten una imagen ascendente en la popularidad del candidato menos potable en la historia de las primarias del PLD, es un acto delincuencial, dado el caso de que las necesidades mas perentorias del pueblo dominicano -por ejemplos, en la educación y la salud- son dejadas de lado y olvidadas indolentemente.

Utilizar el presupuesto nacional para granjearse el apoyo forzado de los municipios, so pena de no repararle sus calles si se negaran, no se puede calificar de abuso sino, de villanía con ribetes de criminalidad. Y a eso se le suma, que lo hagan de manera ilegal, pagando millones de dólares a una empresa propiedad del Procurador General y su familia.

En fin, el calificativo de “abusador” que se le endilgó al señor César Emilio Peralta, narcotraficante, lavador de activos y protegido de las mas altas instancias del gobierno dominicano -al decir del Ministerio Público de la nación- resulta una nimiedad, si se compara con los abusos que comete contra el pueblo el candidato oficialista Gonzalo Castillo.

