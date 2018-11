¿Hay mejoría del transporte público?

“Para los dueños del país, con huelga del 27 de Nov, y todos parados”

Aún, con dos sistemas masivos de transporte modernos (el Metro y el Teleférico),el caos en el tránsito de Santo Domingo, con tapones, no cede.

Estudiemos el caso.

Se avanzó con la ley 63-17 sobre Movilidad Tránsito y Transporte así como con la creación del INTRANT, pero persiste descontrol, tapón y quejas. ¿Por qué?

Desde hace décadas, en R.D. tenemos un sistema de transporte público absolutamente regulado, el cual ha demostrado, sin lugar a duda, ser un monstruoso desastre.

Creo que es tiempo de que el Estado se revise, que sólo permita transitar carros según placa, none, o par, ciertos días y les permita a los ciudadanos generar soluciones para revertir esa calamidad.

Al respecto me pregunto, ¿por qué debe haber un número determinado de taxis?,

¿por qué éstos deben pagar cuotas y registros? Y con Uber nada de eso, ¿por qué no se permite el desarrollo de sistemas alternativos como Uber o de cualquier otro que el ingenio de un emprendedor promueva?

No debe ser por una cuestión de seguridad; eso se resuelve con una reglamentación transparente que asegure los medios para verificar el correcto estado de los vehículos y la pericia de los choferes; sin importar ni limitar el tipo o número de emprendimientos.

Tampoco debe ser por cuidar el bolsillo de los usuarios, ya que la competencia y la aparición de nuevas alternativas disminuirían sin dudas los costos. Quizás sea eso, dinero.

Quizás sea que al Estado le conviene vender, rutas, patentes de taxi y licitaciones de colectivos.

O quizás sea, que los prestadores de estos servicios quieren tener la vaca atada.

Ahora bien, si seguimos este último principio, también deberíamos limitar la cantidad de kioscos, ferreterías o peluquerías.

Decididamente no debe ser por cuidar el confort de los pasajeros.

El patético cuadro que presenta el ver los colectivos, trenes o voladoras, atiborrados de pasajeros, sólo me permite suponer, que, si lo transportado fuese ganado vacuno, serían denunciados por maltrato animal.

Tampoco debe ser para simplificar la vida a los ciudadanos, a las pruebas cotidianas me remito.

¿Entonces?, insisto. ¿Por qué no permitir que existan, por ejemplo, servicios como taxis compartidos, minibuses, vans o utilitarios?.

La presencia de estos ¿perjudicaría al ciudadano?, lo dudo, incluso me atrevo a decir que lo beneficiarían, por eso, la RD tiene la más alta letalidad por accidentes de tránsito. ¿Cuándo se tendrá un protocolo, aplicable en casos de accidentes automovilísticos? Eso nunca se publicita.

A continuación, transcribo los beneficios de ideas a las que me referí con anterioridad, esquema absolutamente perfectible y para nada cerrado. Con esta iniciativa no sólo pretendo aportar una idea, sino que, además, busco demostrar que los políticos no son los dueños de la verdad (en realidad están bastante alejados de ella) y que la gente de a pie (como yo, como vos) pueden tener ideas que valen la pena explorar.

La reducción significativa del número de vehículos que habrían de circular por la ciudad redundaría en varios beneficios:

1- Disminución de la contaminación por el humo de los escapes.

2- Baja de la contaminación sonora.

3- Menor cantidad de accidentes viales.

4- Mayor agilidad en el tránsito. Limitar, AMET.

5- Menor deterioro de la calzada

6- Liberación de recursos humanos del personal municipal de tránsito

7- Menor necesidad de gasto en materiales y grúas por la municipalidad.

8- Agilización del tránsito de los vehículos particulares que circulen.

9- Mejor desempeño de unidades de transporte, al no perderse tiempo.

Agilizar avenidas y autopistas con sistema DDI, Diamante divergente, es el futuro.

Seguramente muchos dominicanos tienen ideas más inteligentes que la que expuse para resolver este y otros problemas. Teleférico, trenes, metro y subway, ayudan en el centro urbano, pero el gran Sto. Dgo se expande.

Por eso pregunto, ¿no habrá llegado el momento, de poner nuestras propuestas en la agenda de los políticos y obligarlos a tratarlas?

Antes de cerrar legislatura, hagan algo. Queremos solución al transporte colectivo en la Gran Sto. Dgo.

