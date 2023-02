Haití, ¿temor o precaución? (OPINION)

El autor es militar retirado. Reside en Neyba

POR FRANCISCO MENDEZ BATISTA

En otros artículos, he escrito sobre la posibilidad de que un organismo internacional salga en auxilio de la República de Haití para darle un respiro a esa nación, que desde hace muchos años viene sufriendo de grandes problemas basados en una extensa e interminable inestabilidad política social y económicos.

Es Increíble ver como la comunidad Internacional sobre todo la Organización de las Naciones Unidad, ONU, el Club de Paris, por citar dos ejemplos de organismos internacionales con responsabilidad, sobre el tema haitiano, le han dado tanta larga a esta realidad, que a la postre tendrán que hacerlo, o de lo contrario tendrían que ir a recoger los cadáveres que habrán, ya sea por muerte violenta, o por desnutrición, producto estos últimos por la escases de de alimentos y hasta de agua, que es lo más básico para la vida.

Las consecuencias de este descuido son impredecibles y decir que la República Dominicana, con quien Haití comparte la isla hispaniola, ha encarado prácticamente sola las consecuencias de la inestabilidad haitiana durante años y manifestamos con certeza que “ninguna acción unilateral será suficiente para superar esa dramática situación”.

Lo que están pasando en Haití con el tema de las bandas armadas y la toma del control total del territorio, es sin duda alguna algo como nunca visto en esa nación, dándose casos tan “insólitos” como el ataque a tiro por parte de la propia policía, nada más y nada menos que a la residencia del presidente, pero no sólo eso, que arrancaron para el aeropuerto con fines indescriptibles, donde supuestamente llegaría el Primer Ministro, Ariel Henry, quien participó de la Cumbre del CELAC en Argentina.

Ahora yo me pregunto, ¿temor o precaución?, me hago la pregunta y digo esto, porque tanto la OEA, como los Estados Unidos, durante muchos tiempo han tenido que cargar con el lastre de las invasiones y ocupaciones, donde no obstante a muchas veces ir en Defensa de los más desposeídos, después de pasar todo esto, le cargan el dado de Invasores,

Pero yo digo que hay momentos en que se debe obviar las críticas y salvar las vidas de las personas indefensas,

Olvídense del temor o precaución y actúen ya, más tarde será más lamentable.

