HAITÍ: Primer ministro promete comicios libres y fin de bandas

PUERTO PRÍNCIPE, 8 Feb. (EUROPA PRESS) – El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha hecho un llamamiento a la unidad tras finalizar este sábado el mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) y ha asegurado que el Estado y la democracia no retrocederán frente a los retos que amenazan la estabilidad dentro de sus fronteras.

«El Estado no dará marcha atrás», ha dicho el mandatario antes de anunciar una «movilización continua» de las Fuerzas Armadas (FADH), la Policía Nacional (PNH) y la Fuerza de Represión de las Bandas (FRG) para «recuperar cada zona ocupada».

El «rigor, la coordinación y la continuidad» de estos efectivos contribuirán a la neutralización de las bandas armadas y sus apoyos, que «no encontrarán ningún refugio» en el país, ha expuesto en un discurso a la nación recogido por la agencia de noticias haitiana AlterPresse.

RETORNO A LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

Fils-Aimè ha insistido en que, si bien la transición del país aún no ha concluido, su misión al frente del país es clara: el «retorno a la legitimidad democrática» a través de las urnas.

Añadió que su prioridad es la celebración de elecciones libres, «comprometidas con la no injerencia del Estado y la igualdad de trato de los candidatos», en las que el Estado no intervenga en favor de «ningún candidato» y se limite a «garantizar la libertad del proceso electoral, la transparencia, la justicia y la igualdad de trato entre todos los actores políticos».

«El poder será entregado a dirigentes libremente elegidos por el pueblo», ha garantizado.

Sin una estructura clara que reemplace al CPT más allá de la del primer ministro, la mayoría de las facciones políticas en Haití coinciden en que la siguiente fase de la transición debería estar liderada por un ejecutivo dual, con un primer ministro y un presidente. Sin embargo, durante su alocución, Fils-Aimè no ha hecho alusión alguna a un eventual Ejecutivo bicéfalo.

Así las cosas, el dignatario se ha reconocido consciente de la crisis humanitaria y social que atraviesa el país y ha presentado un plan de urgencia orientado a la protección de los colectivos más vulnerables como «medida de seguridad y dignidad».

CPT CONCLUYÓ SU MANDATO ESTE DOMINGO

Estas declaraciones llegan después de que el CPT, el organismo concebido para intentar estabilizar un país marcado desde hace décadas por las catástrofes naturales, la pobreza y la violencia tanto política como de las bandas criminales, haya concluido este sábado su mandato.

El organismo fracasó en todas las tareas que tenía encomendadas desde su creación en abril de 2024: ni ha pacificado el país ni ha conseguido concretar un calendario electoral más allá de una vaga hoja de ruta para renovar autoridades en el segundo semestre de 2026.

A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021, tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

FASE CRÍTICA

Actualmente, según el jefe de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (la BINUH), el país se encuentra en una «fase crítica» y «ya no tiene tiempo que perder en luchas internas prolongadas»: la tasa de homicidios en 2025 ha aumentado casi un 20% en comparación con 2024. Durante el cuarto trimestre del año pasado murieron por la violencia en el país al menos 1.523 personas. En todo 2025, estas cifras elevan el número de muertos a más de 5.915 y el de heridos a 2.708.