Haití presente en el Festival de las Artes del Caribe 2025

Puerto Príncipe, 1 sept.- Haití participa en el Festival de las Artes del Caribe (Carifesta XV) que se celebra en Barbados, donde los artistas de casa hacen brillar la cultura nacional.

La participación de Haití en este evento regional tiene un marcado simbolismo, pues allí son expuestas algunas de las tradiciones, que no fueron silenciadas por la precaria situación socioeconómica y la inseguridad protagonizada por las pandillas.

El pabellón haitiano luce a talentosos artesanos de todas las regiones del país que muestran con orgullo el saber hacer, la creatividad y la autenticidad de la artesanía nacional, según el diario digital Haití Libre.

Allí en Carifesta XV está Haití con sus esculturas, pinturas, bordados, joyas y objetos dan testimonio de la riqueza de la imaginación haitiana y la fuerza de la resiliencia de sus habitantes.

of-am