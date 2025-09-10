Haití ocupa tercer lugar grupo C en eliminatorias de la Concacaf

Feminas de fútbol de Haití

Puerto Príncipe, 10 sep.- Haití ocupa el tercer puesto del grupo C de la fase final de las eliminatorias de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) para la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado en 2026.

La llamada Perla de las Antillas tiene dos partidos jugados, ninguna victoria, dos empates, tres goles marcados e igual número de recibidos, para un total de dos puntos.

En el juego efectuado la víspera frente a los ticos en la cancha del Estadio Nacional de Costa Rica, el partido terminó en empate de tres goles.

El choque comenzó mal para Haití, pues lo ticos dominaron la primera mitad del encuentro.

En la segunda parte, el entrenador francés Sébastien Migné dio entrada a Duckens Nazon, y fue entonces que los de casa le dieron la vuelta a la situación.

Nazon tuvo su penalti inicialmente detenido por Keylor Navas, pero aprovechó el rebote para anotar el primer gol.

Tres minutos después, Nazon empató [2-2] con una hermosa volea después de un cabezazo de Danley Jean-Jacques.

En el minuto 86, -comentó el diario digital Haití Libre- Nazon le dio la ventaja a Haití con un taconazo de Duke Lacroix [3-2].

La reacción de los ticos no se hizo esperar y aprovecharon un pase largo del criollo Manfred Ugalde y con un disparo de Juan Pablo Vargas, concluyó el partido con tres goles para cada conjunto.

El grupo C lo lidera Honduras, seguido de Costa Rica, Haití en el tercer puesto y Nicaragua en el cuarto lugar.

