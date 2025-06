Haití gasta millones mantener un Parlamento disfuncional

Parlamento haitiano

Puerto Príncipe, 10 jun.- Un diario haitiano denunció que el Estado debe mantener los salarios de los diputados de un Parlamento, el cual desde hace varios años y hasta el día de hoy está paralizado.

Según el rotativo digital Haití Libre el país gasta 34 mil millones de gourdes (cuatro millones 420 mil dólares estadounidenses) en el pago de tres mil 826 empleados de un Parlamento disfuncional.

En el presupuesto, para el año fiscal 2024-2025, el aparato legislativo tiene una dotación de tres millones 400 mil gourdes (442 mil dólares estadounidense) para garantizar los salarios del Senado y Cámara Baja.

El Ministerio de Hacienda, que emite los cheques, precisa que mil 469 empleados del Senado recibieron 73 millones 879 mil 300 gourdes (nueve millones 604 mil 309 dólares estadounidenses) y dos mil 357 empleados de la Cámara de Diputados 99 millones 102 mil 300 gourdes (12 millones 883 mil 299 dólares estadounidenses).

Resalta el rotativo que el Ministerio de Finanzas es muy consciente de que a estos empleados se les paga para que no hagan nada, pero subraya que no tiene autoridad para despedirlos aunque no presten ningún servicio al Estado.

Esta es situación expuesta en varias reuniones, pero parece que no hay voluntad de resolver la deplorable situación por razones desconocidas, lamentó Haití Libre.

of-am