Haití está tragándose a RD (OPINION)

EL AUTOR es politólogo. Reside en Santo Domingo.

Lo primero, es definir el concepto teórico que sirve como marco conceptual a nuestro análisis, partiendo del significado atribuido a la teoría malthusiana, escrita por Thomas Robert Malthus: un economista británico que desarrolló una tesis sobre el crecimiento poblacional.

Malthus, se fundamentó en un razonamiento económico y sociológico que planteaba que, “el crecimiento demográfico de la población, es paralelamente opuesto a la capacidad de generación de recursos para la subsistencia de la vida”.

Según esta hipótesis, de no intervenir obstáculos represivos, tales como, las guerras, las epidemias y la hambruna, el crecimiento desbordado de la población, aumentaría la pobreza gradual de toda la humanidad e incluso, podría provocar su extinción.

En su tesis: «Ensayo sobre los principios de la población», Malthus, plantea que la raza humana, tiende a crecer geométricamente y que los alimentos tienden a crecer aritméticamente, por lo que llegaría un tiempo donde la población sería mayor que los medios de subsistencia de no emplear medios represivos o preventivos que permitan mantener un equilibrio en la balanza mundial.

El estudio establece como crecimiento aritmético (producción alimenticia), una secuencia similar a: 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.; mientras que el crecimiento geométrico (aumento de la población) lleva una velocidad mucho mayor, similar a: 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc.

En ese orden, el estudio plantea dos tipos de freno o control: Uno de carácter represivo con factores que aumenten las muertes —en países vulnerables— y otro de carácter preventivo, utilizando vías de restricción moral y factores que reduzcan la tasa de nacimientos (el aborto, los anticonceptivos, entre otros).

Malthus, consideraba que los pobres se multiplican por su propensión a ser presas del instinto de reproducción; sin obstáculos suficientes y aun en condiciones de miseria. Además, entre otras cosas, por una profunda irresponsabilidad, alimentada desde el Estado, a través de Leyes asistencialistas (ayudas económicas y subsidios) que propician un deterioro gradual en la capacidad de desarrollo poblacional.

Malthus, planteó matemáticamente estos principios, en lo que se conoce, en teoría económica, como la “Ley de los Rendimientos Decrecientes”. Esta tésis subraya la importancia del crecimiento de la población, en relación con las limitaciones de los recursos naturales fijos que posee.

¿Qué significa esto?; ¿Cómo se relaciona este axioma con la realidad del pueblo haitiano?; ¿Cómo esta realidad de los hermanos haitianos está afectando a la República Dominicana?

Hace tiempo que Haití, perdió su capacidad regenerativa, en todos los órdenes de su propia supervivencia, lo que significa que es víctima potencial de la teoría de Malthus. Por lo tanto, el proceso de eliminación de su identidad, como nación, está siendo auspiciado por las naciones comprometidas con esta tesis.

En hechos, podemos decir que Haití, representa una pesada carga para la comunidad internacional, cuyos actores aparentan no estar dispuestos a asumir su compromiso frente al problema, por ende, han actuado de manera irresponsable al promover el éxodo masivo de nacionales haitianos hacia la República Dominicana, lo que nos coloca en una difícil situación de resultados catastróficos.

Actualmente, como consecuencia de ese proceso de superpoblación, causado por la entrada de ilegales haitianos a nuestro territorio, el sistema educativo colapsó, debido a que cientos de miles de estudiantes del primer nivel, fueron desplazados quedando sin cupo en los planteles escolares, lo que limita cada día más nuestra capacidad de desarrollo como país.

Thomas Robert Malthus, falleció en el año 1834, pero su teoría ha prevalecido hasta nuestros tiempos, para que sirva de reflexión.

El pueblo haitiano agoniza. Es nuestro deber contribuir para que salga de la sala de cuidados intensivos, pero no podemos solo. La comunidad internacional, también debe acudir en su auxilio, porque si no lo hace y, por el contrario, los países poderosos no asumen su papel, entonces, la República Dominicana, será tragada por Haití.

