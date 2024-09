Haití con ocho películas en el Festival Cine Negro de Montreal

Puerto Príncipe, 24 sep.- Una muestra de lo que hoy es Haití podrá ser apreciada en el XX Festival Internacional de Cine Negro de Montreal, Canadá, donde la nación antillana presentará ocho producciones.

La cita cinematográfica -creada por la Fundación Fabienne Colas- se desarrollará del 25 a 29 del mes corriente.

Este evento -que presentará una selección de películas africanas, caribeñas, afroamericanas y negras canadienses- será celebrado en forma presencial y online.

Precisa el diario digital Haití Libre, que el festival será dinámico, refrescante y atrevido, y tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la industria del cine independiente.

Un segundo empeño será dar a conocer las realidades de las personas negras en todo el mundo.

De la ocho películas haitianas, seis son estrenos, entre ellas están, La última comida, de Maryse Legagneur, Lakay Nou, de Frédéric Pierre y Concordia Secuestro, por Bruno Mourral.

Closing the Gap, con la dirección compartida de Jean-Addlaire Gaûtan y N’tchidjÿ Doumbia, Les ames bossales, dirigida por François Perlier y Someones trying to get in, con Colin Nixon al frente.

En retrospectiva estarán Cette Maison, por Myriam Charles y Kanaval, de Henri Pardo, precisó la fuente.

of-am