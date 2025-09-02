Haití aspira a reducir la brecha digital con programa gratuito

Puerto Príncipe, 2 sep.- El gobierno de Haití aspira hoy a reducir la brecha digital, por lo que adelanta un programa gratuito de capacitación en este campo, el cual es vital para el avance socioeconómico de la nación caribeña.

La ministra de Planificación y Cooperación Externa, Ketleen Florestal, y el Rector de la Universidad Tecnológica de Haití, Josselin Valun firmaron un plan piloto con el objetivo de brindar igualdad de oportunidades a los jóvenes de las áreas rurales y urbanas para que se apropien de estos saberes.

«Nuestra ambición es clara: hacer de la tecnología digital una palanca para un desarrollo inclusivo y equitativo», subrayó la ministra citada por el diario Haití Libre.

Serán cinco cursos y los participantes podrán tener un certificado en Ciencias de la Computación Básica, Diseño Web, Desarrollo de Aplicaciones Python, Inteligencia Artificial Aplicada y Gestión Web.

Aclara el rotativo que se prestará especial atención a la inclusión de las mujeres jóvenes, que con frecuencia quedan excluidas de estas oportunidades profesionales.

Más allá de las habilidades, el programa quiere inculcar una nueva dinámica: reducir la brecha digital, fomentar el emprendimiento local y sacar a relucir una generación capaz de impulsar la transformación digital del país.

of-am